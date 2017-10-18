Глава МИ-5: угроз терактов в Британии становится больше

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Паркер отметил, что угрозы терроризма становится сложнее выявлять

Британским службам разведки приходится все активнее вести борьбу с терроризмом, заявил на брифинге в Лондоне глава контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер.

По его словам, в настоящий момент его ведомство все чаще сталкивается с усиливающейся угрозой терроризма, и выявлять ее становится сложнее.

В этом году в Британии было совершено пять терактов. Паркер отметил, что они оказали серьезное моральное воздействие на сотрудников МИ-5.

Глава ведомства рассказал, что из числа британцев, отправившихся воевать на стороне группировки "Исламское государство", 130 человек погибли. Группировка запрещена во многих странах, в том числе в России.

Паркер отметил, что МИ-5 в настоящее проводит 500 операций, которые касаются около 3000 человек, в той или иной степени включенных в экстремистскую деятельность.

За последние четыре года было предотвращено 20 нападений, в том числе семь за последние семь месяцев. Все они связаны с исламистским экстремизмом, добавил он.

Из пяти нападений, которые террористам удалось совершить в этом году, самым кровавым стал взрыв смертника после концерта певицы Арианы Гранде в фойе концертного зала "Манчестер-Арена", в результате чего погибли 22 человека.

Также пять человек погибли в марте во время нападения неподалеку от парламента, и еще восемь человек в районе Лондонского моста погибли под колесами фургона, из которого затем выпрыгнули трое мужчин с ножами и набросились на прохожих.

В июне мужчина направил фургон на толпу людей рядом с мечетью на севере Лондона, а в сентябре самодельная бомба частично взорвалась в вагоне метро на станции Парсонс-грин, в результате чего пострадали 30 человек.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Люди принесли цветы к "Манчестер-Арене" после теракта

В некоторых случаях, как, например, с нападением на Лондонском мосту, один из злоумышленников - Хурам Батт - был хорошо известен МИ-5, в его отношении велось расследование.

Журналисты спросили Паркера, в чем смысл наблюдения МИ-5 за людьми, если кому-то, не скрывавшему своей связи с джихадистскими экстремистами, дали возможность устроить бойню.

Он ответил, что уровень риска, который представляет каждый конкретный объект наблюдения, оценивается на ежедневной и еженедельной основе и исходя из этого расставляются приоритеты.

"Одна из главных наших проблем в том, что у нас бывают лишь фрагменты информации, и нам необходимо сложить их в цельную картину того, что может произойти, исходя из этих фрагментов", - сказал глава МИ5.

Он отметил, что высока вероятность того, что, когда происходит нападение, его совершает кто-то, кто известен или был известен ведомству. В ином случае получается, что службы вели поиск не в том направлении.

Глава Ми-5 сообщил, что 800 человек отправились из Британии воевать в Сирию и Ирак.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Некоторые британцы опасаются возвращаться из Ирака и Сирии

Некоторые из них вернулись, иногда спустя несколько лет, и попали под пристальное наблюдение спецслужб, которые оценивают степень представляемого ими риска.

Паркер отметил, что в последнее время вернулось меньше людей, чем ожидалось, добавив, что те из них, кто по-прежнему остается в Сирии и Ираке, возможно, отказались от попыток возвращения, зная, что их могут арестовать.

Он подчеркнул, что международное сотрудничество продолжает играть важную роль, и впервые рассказал о совместном операционном контртеррористическом центре, находящемся в Голландии. В нем работают и обмениваются информацией представители контрразведывательных служб разных стран.

Благодаря их работе в Европе были арестованы 12 человек, сообщил он.

Говоря об угрозах, исходящих от других государств, Паркер сказал, что ведомство отслеживает широкий спектр скрытых действий в интересах разных стран, в том числе России. Он включает в себя агрессивные кибератаки, традиционный шпионаж и точечные убийства на британской территории.

Но он подчеркнул, что в Британии имеются мощные защитные механизмы против такого рода деятельности.