Звезда "Игры престолов" тоже обвинила Вайнштейна в домогательствах

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Исполнительница одной из главных ролей в сериале "Игра престолов", британская актриса Лена Хиди (Серсея Ланнистер) обвинила влиятельного голливудского продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах. Она рассказала, что "чувствовала себя беспомощной" перед ним.

Голливудский магнат был в ярости после того, как она отказала ему в интимной связи, рассказала актриса в своем "Твиттере".

Лена Хиди пополнила список из почти 40 женщин, обвинивших Вайнштейна в домогательствах или сексуальном насилии.

В четверг Вайнштейн покинул совет директоров кинокомпании, которую сам же и основал.

Его обвиняют в изнасилованиях и домогательствах. Вайнштейн "безоговорочно отрицает" любые подобные обвинения и настаивает, что "все отношения происходили по обоюдному согласию".

Несмотря на то, что 8-го октября Вайнштейна уволили из основанной им же и его братом компании Weinstein Company, еще несколько дней после этого он оставался в совете директоров компании.

Вайнштейна также исключили из академии, вручающей "Оскары", однако ему по-прежнему принадлежит 22% акций его компании, пишет Variety.

На фоне волны обвинений против Вайнштейна Рой Прайс, глава компании Amazon Studios, также подал в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах, пишут американские СМИ.

Прайс находится в "отпуске" с 12 октября после того, как продюсер Amazon Studios Иза Хэккет рассказала Hollywood Reporter, что Рой, по ее словам, сексуально домогался ее в 2015 году.

Правообладатель иллюстрации YANN COATSALIOU Image caption Харви Вайнштейн был одним из самых влиятельных людей в Голливуде

История Хиди

В своих постах в "Твиттере" Хиди рассказала, как она ехала наедине с Вайнштейном в лифте, когда он пригласил ее к себе в номер, чтобы якобы показать ей сценарий.

"Лифт начал подниматься, и я сказала Харви: "Меня не интересует ничего, кроме работы, пожалуйста, не думайте, что я здесь с вами по какой-то другой причине. Ничего не будет", - вспоминает актриса.

"Не знаю, что дернуло меня высказаться в тот момент, у меня просто было одно сильное желание - не подпустить его к себе".

"Выслушав меня, он смолчал, но был в ярости".

"Он довел меня до лифта, крепко держа все это время меня за заднюю часть руки", - пишет Хиди и добавляет, что чувствовала себя в тот момент "абсолютно беспомощной".

После этого, как утверждает Хиди, Вайнштейн прошептал ей, чтобы она не смела об этом никому рассказывать: "Я села в машину и разревелась".

Воспоминания Хиди пополнили поток других историй о сексуальных домогательствах и неприличном поведении в шоу-бизнесе.

16-го октября оскароносная актриса Риз Уизерспун произнесла на одном из мероприятий в Голливуде речь, в которой поделилась историей о том, как ее домогался один безымянный режиссер, когда ей было всего 16 лет.

Дженнифер Лоуренс, обладательница "Оскара" за лучшую женскую роль, рассказала на том же мероприятии, как на одном из кастингов она была вынуждена стоять обнаженной перед продюсерами, которые критиковали ее вес.

"После этого унизительного показа женщина-продюсер сказала мне, чтобы я использовала эти фотографии в качестве мотивации к похуданию", - поделилась в Лос-Анджелесе звезда фильмов "Мой парень - псих" и "Афера по-американски".

Голливуд не замолкает

Глава студии DreamWorks Джеффри Катценберг прокомментировал обвинения Вайнштейна на конференции Wall Street Journal так: "Не сомневайтесь в этом: он монстр".

Катценберг добавил, что Вайнштейна покрывают другие мужчины, которых он назвал "стаей волков".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джеффри Катценберг и Харви Вайнштейн на благотворительном мероприятии в 2005 году

Сценарист Скотт Розенберг в своем посте в "Фейсбуке" рассказал, как начинал карьеру в Miramax Films.

Он создавал сценарии фильмов "Красивые девушки" и "Чем заняться мертвецу в Денвере" как раз когда Вайнштейн набирал вес в киноиндустрии.

Розенберг написал, что никогда не слышал обвинений в домогательствах в адрес Вайнштейна, но знал о его "ужасном" поведении - и добавил, что "все" вокруг тоже знали.

"Я держал рот на замке"

"Я был там. И виделся с вами. И разговаривал об этом с вами", - пишет Розенберг. "С вами, влиятельные продюсеры; с вами, знаменитые режиссеры; с вами, крупные агенты; с вами, крупные финансисты".

"И с вами, главы больших соперничающих киностудий; с вами, великие актеры; с вами, большие актрисы; с вами знаменитые модели".

"С вами, важные журналисты; с вами, большие сценаристы; с вами, яркие рок-звезды; с вами, крупные рестораторы; и с вами, большие политики".

В конце своего поста Розенберг извинился за свое бездействие.

"Я получал свои награды и держал рот на замке", - сказал он. "И за это я еще раз прошу прощения".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лорен Холли на мероприятии благотворительного фонда в феврале 2017 года

"Я оттолкнула его и убежала"

Актриса Лорен Холли, игравшая в "Красивых девушках", тоже поделилась своей историей домогательства со стороны Вайнштейна.

Они назначили встречу в отеле, которая ей не показалась подозрительной, потому что это обычная практика для актеров, продюсеров, писателей и режиссеров.

Поначалу, как рассказала Холли, все шло нормально, но у встречи появился пугающий оттенок, когда Вайнштейн облачился в махровый гостиничный халат.

"Он сказал: "Окей, давай перейдем к делу, это то, что происходит у меня в компании, это сценарии, которые у меня есть, это то, что я считаю правильным для тебя", - и поманил меня за собой".

Холли вспоминает, как последовала за ним в спальню его номера, он продолжал говорить.

Вайнштейн принял душ, вышел из него обнаженным и начал приближаться к ней.

Холли захотела было убежать прочь, но Вайнштейн начал ей угрожать, говоря, что он ей нужен как союзник, и что если она уйдет, это будет плохим решением.

Тогда Холли оттолкнула его и убежала.