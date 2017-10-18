Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам ведущей, своим выдвижением она хочет вернуть людям возможность проголосовать против всех

Телеведущая Ксения Собчак объявила, что решила принять участие в выборах президента России в 2018 году. Одновременно в интернете заработал сайт под названием "Собчак против всех", созданный специально к выборам.

"Мне 36 лет и я решила баллотироваться в президенты. Я против всех, кто обычно этим правом пользуется, - говорится в видеообращении Собчак, опубликованном на этом сайте. - Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех".

"Когда мне было 18 лет, Путин стал президентом России. Дети, которые родились в тот год, уже сами пойдут голосовать. А ведь может случиться так, что, когда мой сын пойдет на выборы, из списка кандидатов будут по-прежнему Зюганов, Жириновский и Путин", - заявила Собчак.

Пресс-секретарь журналистки Ксения Чудинова заявила Русской службе Би-би-си, что подробностями о своих планах Собчак поделится позже.

"О том, кто возглавит предвыборный штаб, как Ксения Собчак планирует собрать 300 тысяч подписей и может ли она снять свою кандидатуру в пользу единого кандидата от оппозиции, если на выборы будет допущен Навальный, Собчак расскажет на большой пресс-конференции, которая состоится в ближайший вторник", - сказала Чудинова.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Собчак полностью соответствует критериям, предъявляемым к кандидатам в президенты российским законодательством.

"Ему не понравилось"

Сама Собчак, выступая на телеканале "Дождь" вскоре после объявления о своем решении баллотироваться в президенты, заявила, что уже обсудила его с Путиным. По ее словам, она недавно встречалась с президентом, но не согласовывала с ним свое выдвижение, как сообщали журналисты, а просто уведомила о своих планах.

"Мне показалось, хотя я не настолько близко знаю реакции президента, что ему не понравилось", - сказала Собчак. По ее словам, Путин не дал прямой оценки ее решению, сказав только, что каждый человек вправе принимать свои решения и должен за них нести ответственность.

Собчак также заявила, что намерена добиваться снятия обвинений с оппозиционера Алексея Навального, который также планирует баллотироваться в президенты, но, по мнению российского центризбиркома, не сможет этого сделать, так как у него есть судимость.

Сам Навальный считает, что конституция позволяет ему участвовать в выборах, а свое уголовное преследование называет политически мотивированным. Собчак в свою очередь заявила, что если Навального все же зарегистрируют, она готова обсудить с ним снятие своей кандидатуры, чтобы он стал единственным кандидатом.

"Я абсолютно уверена, что когда Алексей сможет комментировать это, он обязательно тоже заявит о своей поддержке. Голосовать за любого кандидата кроме "Единой России" - это была идея Алексея", - сказала Собчак. "Если его не зарегистрируют, то должен быть голос, который будет услышан", - добавила она.

Собчак отказалась назвать имя человека, который возглавит ее предвыборный штаб. Российские СМИ со ссылкой на источники утверждали, что среди ее консультантов может оказаться совладелец "Ведомостей" Демьян Кудрявцев. Сам он сказал Русской службе Би-би-си, что эта информация не соответствует действительности.

Путь к выборам

В начале сентября газета "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента России сообщила, что в Кремле считают целесообразным выдвижение женщины на президентских выборах 2018 года в качестве конкурента президенту Владимиру Путину.

Один из источников "Ведомостей" в администрации президента назвал Собчак идеальным кандидатом на выдвижение, добавив, что она, по его мнению, "демонстрирует образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику".

Собчак отреагировала на эти сообщения постом в "Инстаграме", обвинив сообщившие о ее выдвижении СМИ в том, что они не попытались взять у нее комментарий.

"Что там кто обсуждает в высоких кабинетах - не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом. И диагноз у меня один - унылое ***** ваша политика сегодня, господа! Скучно и мерзко. И вот теперь уже бросаться за комментариями ко мне поздно, ушла в апешечку на брейнсторм с казаками, Хирургом и православными активистами," - написала она.

Через несколько дней о том же со ссылкой на источник, близкий к администрации, сообщил телеканал RTVI. Собчак, комментируя это сообщение в беседе с "Дождем" заявила, что ее пытаются дискредитировать.

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev\tass Image caption По мнению источников "Ведомостей", Собчак "демонстрирует образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику"

Владимир Путин прокомментировал информацию о готовящемся выдвижении Собчак во время итоговой пресс-конференции саммита БРИКС во Владивостоке 5 сентября.

"Каждый человек в соответствии с законом имеет право выставить свою кандидатуру. И Ксения Собчак не является здесь исключением. Я с уважением относился и отношусь к ее отцу [Анатолию Собчаку], считаю, что он выдающийся деятель современной российской истории," - заявил Путин, добавив, что слышит о возможном выдвижении Ксении в первый раз.

На следующий день Собчак заявила, что не связана с администрацией президента, назвав сообщения попыткой дискредитировать ее.

"Никаких связей у меня ни с кем нет, кроме чем с самой собой. Я независимый человек. Если я буду принимать в будущем какие-то решения, то это будут мои решения. Неделю муссируется некий человек, который сам не сделал никаких заявлений. Это маразм и попытка дискредитации", - сказала Собчак в разговоре с телеканалом "Дождь" 6 сентября.

Кто возглавит штаб?

Позднее Русской службе Би-би-си стало известно, что Ксения Собчак сделала нескольким либеральным журналистам предложение возглавить свой предвыборный штаб.

По данным Би-би-си, с предложением возглавить свой предвыборный штаб Ксения Собчак обращалась, в частности, к гендиректору канала "Дождь" Наталье Синдеевой, к создателю фонда "Спид.Центр" Антону Красовскому и к журналисту, автору книги "Вся кремлевская рать" и экс-главреду "Дождя" Михаилу Зыгарю.

Кроме того, такое предложение она делала бывшему руководителю правозащитного отделения "Открытой России" Марии Бароновой, политтехнологу Станиславу Белковскому и журналисту Роману Суперу. Те же кандидатуры назвало издание The Bell.

По данным Би-би-си, никто из них не согласился работать на кампанию Собчак. Красовский, Зыгарь, Баронова и Супер от комментариев воздержались, Синдеева на звонок Би-би-си не ответила. Белковский в разговоре с Би-би-си отрицал, что Собчак предложила ему работать в ее штабе. Более того, он заявил, что готов сам выдвинуться в президенты.

14 октября источники Би-би-си сообщили, что Собчак встретилась с Владимиром Путиным. Поводом для встречи было интервью для фильма об Анатолии Собчаке. "После того как операторы, осветители и прочие ушли, Путин и Собчак остались поговорить наедине", - сказал один из наших собеседников.