Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Вице-премьер Испании Сорайя Саенс де Сантамария заявила, что Мадрид может предпринять шаги по приостановке автономии Каталонии

Испания предпримет шаги по приостановке автономии Каталонии, если руководитель этого испанского региона не оставит попыток добиться для него независимости.

С таким предостережением вице-премьер правительства страны Сорайя Саенс де Сантамария выступил за день до истечения срока ультиматума, предъявленного правительством президенту Каталонии Карлесу Пучдемону.

Власти Каталонии утверждают, что после проведенного голосования, не признанного мировым сообществом, они не намерены уступать требованиям Мадрида.

Тем временем в провинции ширятся протесты против задержания двух лидеров движения за независимость.

Жорди Санчес и Жорди Кушарт арестованы, и ведется расследование по обвинению их в подрывной деятельности. Сторонники независимости считают эти обвинения политически мотивированными.

Оба активиста играли ведущую роль в подготовке голосования о независимости Каталонии 1 октября, который Мадрид объявил незаконным.

После референдума Пучдемон подписал декларацию о независимости, объявив в то же время, что в действие она пока не вступает. Он призвал мадридские власти к переговорам.

Европейский союз заявил, что голосование, проведенное в Каталонии, не было легитимным.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Во время матча Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Олимпиакос" болельщики на трибунах в столице Каталонии размахивали флагами в поддержку независимости

Премьер-министр Испании Рахой дал Пучдемону срок до четверга с тем, чтобы тот представил конкретный ответ по вопросу о независимости. В противном случае он пригрозил ввести в провинции прямое управление из Мадрида в соответствии со статьей 155 конституции страны.

"Единственное, о чем я прошу господина Пучдемона, - это действовать разумно и ставить во главу угла интересы всех испанцев", - заявил он на заседании парламента в среду.

Саенс де Сантамария предупредил, что если к 10 утра по местному времени в четверг лидер сепаратистов не даст удовлетворительный ответ, то тем самым он спровоцирует введение в действие статьи 155.

Статья 155 принятой в 1978 году конституции Испании позволяет Мадриду вводить прямое правление в условиях кризиса. За все время существования демократической Испании эта статья ни разу не применялась.

Переход власти в Каталонии от Барселоны к Мадриду должен будет утвердить сенат Испании, большинство в котором принадлежит Народной партии Рахоя.

Предполагается, что введение прямого правления будет подразумевать широкий спектр мер - от контроля над региональной полицией до проведения досрочных выборов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пучдемон приехал на экстренный съезд Каталонской европейской демократической партии в Барселоне

Страх диалога

Если же Пучдемон сам объявит в провинции досрочные выборы, то Мадрид не станет применять статью 155. Об этом, ссылаясь на источники в правительстве Испании, заявил журналист Радио Каталонии Алберт Калатрайя.

Однако в интервью агентству Рейтер глава внешнеполитического ведомства регионального правительства Рауль Ромева сказал: "Вопрос о выборах сейчас не стоит".

В испанском парламенте идут острые дебаты. Глава одной из левых политических партий Каталонии обвинил правительство в том, что оно опасается диалога и идет по пути унижений и репрессий.

В какой-то момент политики из радикальной левой общеиспанской партии "Подемос" подняли плакаты с требованиями освободить активистов движения за независимость Каталонии, назвав их политическими заключенными.

Санчес и Кушарт находятся под следствием в связи с протестами 20 сентября, в ходе которых толпа заблокировала офицеров Гражданской гвардии в здании в Барселоне.

Анализ: с обеих сторон решимость растет

Ги Хеджкоу, Би-би-си, Мадрид

Премьер-министр Испании Мариано Рахой по характеру своему человек осторожный, и тот факт, что и он, и его правительство сейчас открыто обсуждают вопрос о приостановке автономии Каталонии, отражает, насколько ухудшились отношения между сторонами.

Требование вице-премьера Сорайи Саенса де Сантамария к правительству Каталонии "вернуться в поле законности" к утру четверга выглядит непреклонным, но непохоже, что Карлес Пучдемон готов ему подчиниться.

На него оказывают давление влиятельные фракции внутри сепаратистского движения, которые требуют не отступать от "дорожной карты" к независимости.

Среди многих сторонников и союзников Рахоя есть также ощущение, что он должен действовать быстро, и что правительство его, по всей видимости, заявит о введении в действие статьи 155 вскоре после истечения срока ультиматума утром в четверг.