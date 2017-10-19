Мать погибшего солдата обвинила Трампа в неуважении

Правообладатель иллюстрации US Army Image caption Сержант Ла Дэвид Джонсон погиб 4 октября в Нигере от рук исламистских боевиков

Приемная мать погибшего в бою американского военного заявила, что слышала, как президент США сказал вдове, что ее муж знал, на что шел.

Первой об этом разговоре рассказала член палаты представителей Фредерика Уилсон, демократка, представляющая округ в Майами в штате Флорида. По ее словам, она находилась в лимузине вместе со вдовой погибшего военнослужащего Майишией Джонсон в момент, когда той позвонил президент, и услышала по громкой связи слова: "Он знал, на что подписывается, но, наверное, это все равно больно".

Трамп в ответ заявил, что рассказ Уилсон полностью сфабрикован.

Сержант Ла Дэвид Джонсон погиб 4 октября в Нигере от рук исламистских боевиков, попав в засаду. В общей сложности тогда погибли четверо американских военных.

Трампа уже раскритиковали за то, что он не связался с семьями военных сразу после их гибели.

Воспитывавшая Джонсона в детстве Коуанда Джонс-Джонсон (по данным Washington Post, она приходится ему теткой, а биологическая его мать умерла в раннем детстве Джонсона) сказала в интервью газете: "Президент Трамп проявил неуважение к моему сыну, моей дочери, а также ко мне и моему супругу".

Также стало известно, что Трамп в телефонном разговоре с отцом другого погибшего военного пообещал помочь ему из своих личных средств, но, как сообщается, в итоге помогать не стал.

В интервью Washington Post мужчина сказал, что президент обещал выписать ему чек на 25 тыс. долларов. Белый дом на запрос издания сообщил, что чек был отправлен адресату, и заметил: "Омерзительно, что медиа прикасаются к тому, что следует признать щедрым и искренним жестом".

Фредерика Уилсон сообщила телеканалу WPLG, вещающему в Майами, что услышала "бесчувственные" слова президента вдове, поскольку телефон в лимузине был включен на громкую связь.

"Я считаю, подобное можно сказать в частном разговоре, но уж точно не со скорбящей вдовой. Все знают, что когда отправляешься на войну, есть шанс не вернуться живым. Но не нужно об этом напоминать скорбящей вдове", - заявила демократка.

Правообладатель иллюстрации CBS News/US Army Image caption Трамп звонил вдове сержанта Джонсона незадолго до того, как привезли гроб с его телом

Уилсон рассказала Washington Post, что вдова, беременная третьим ребенком, после разговора с президентом расплакалась . "Он довел ее до слез", - подчеркнула Уилсон.

Конгрессмен отметила в интервью газете, что хотела схватить телефон и обматерить Трампа, однако находившийся в автомобиле военный не позволил ей поговорить с президентом.

Также она обратила внимание, что Трамп в своих публичных выступлениях и твитах ни разу не упомянул Майишию Джонсон по имени, и заметила, что во время разговора с ней также ни разу это имя не произнес.

"Я не изменю своих слов о разговоре между Дональдом Трампом и Майишией Джонсон. Так ее зовут, господин Трамп. Не "женщиной" и не "женой", - написала Уилсон в "Твиттере".

Как отреагировал Трамп?

Президент написал в "Твиттере": "Конгрессвумен от демократов полностью сфабриковала то, что я сказал жене убитого в бою военного. Печально!"

Трамп пока не предоставил никаких подтверждений своих слов.

Представитель Белого дома заявил, что содержание разговоров Трампа с семьями погибших военных не публично.

Сам Трамп, однако, сообщил журналистам: "Я не говорил того, что он [Уилсон] наплела… У нас состоялась приятная беседа".

На вопрос о том, как он может подтвердить свои слова, Трамп ответил: "Пусть она снова сделает заявление, вот тогда и поймете".

Затем на брифинге в Белом доме пресс-секретарь Сара Хакаби Сандерс осудила Уилсон, которая, по ее словам, политизировала этот эпизод.

"Это президент, который очень любит нашу страну, который очень уважает мужчин и женщин в военной форме и который хотел позвонить, чтобы высказать свои соболезнования семье. И пытаться что-то подобное из этого сотворить… это просто ужасно и мерзко", - сказала она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп сказал, что написал письма семьям погибших в Нигере и намеревался вскоре им позвонить

Как начался скандал?

Трампу приходится оправдываться из-за ситуации с погибшими в Нигере военными с момента, когда в понедельник журналист задал ему вопрос в Белом доме о том, почему он все еще не позвонил семьям.

В ответ Трамп ложно заявил, что его предшественник Барак Обама и все прежние президенты США не звонили родственникам погибших военных.

Трамп сказал, что написал письма семьям погибших в Нигере и намерен вскоре им позвонить. Затем Белый дом заявил, что президент поговорил с родственника, но не уточнил когда.

Во вторник Трамп вызвал скандал, заявив, что бывший президент Обама не звонил семье нынешнего главы аппарата Белого дома Джона Келли, у которого в 2010 году сын погиб в Афганистане.

Правообладатель иллюстрации Frederica Wilson / Facebook Image caption Конгрессмен Фредерика Уилсон с Бараком Обамой в Белом доме в 2015 году

По сообщению Ассошиэйтед пресс, Трамп, как и его предшественники, лично связывается с некоторыми семьями погибших, но не со всеми.

"Отличие в том, что Трамп, единственный среди всех, решил устроить политический спор о том, кто лучше отдает дань уважения погибшим и их семьям. Он поставил себя на самый верх этого пантеона, заявив во вторник, что он, как ему кажется, позвонил каждой семье, где кто-то погиб, тогда как бывшие президенты этого не делали", - пишет агентство.

Трамп уже не первый раз ввязывается в уродливую перепалку с американскими ветеранами.

Будучи кандидатом в президенты, он насмехался над сенатором Джоном Маккейном из-за того, что тот был сбит во Вьетнаме и попал в плен.

Маккейна чествовали как героя, который смог вынести пытки вьетконговцев и стал примером лидерства для других американских военнопленных.

Также прошлым летом Трамп вызвал скандал из-за своих высказываний о родителях Хумаюна Хана, мусульманина, погибшего, спасая товарищей в Ираке в 2004 году.