В рекламе прокладок синюю жидкость заменили "кровью"

Правообладатель иллюстрации Bodyform Image caption В рекламе Bodyform на прокладках красные, а не синие пятна

Bodyform стал первым в Британии брендом, который начал показывать женские прокладки в телерекламе с красными, а не синими пятнами.

Компания-производитель Essity заявила, что хочет выступить против табу, которое ассоциируется с менструацией.

Согласно проведенному фирмой исследованию, 74% людей хотели бы видеть более честное представление этого явления в рекламе.

Рекламная кампания Bodyform со слоганом #bloodnormal (кровь - это нормально) показывает принимающую душ женщину, по бедру которой стекает кровь, а также мужчину, покупающего прокладки.

Правообладатель иллюстрации Bodyform Image caption Рекламный слоган Bodyform: "Менструация - это нормально. Показывать ее - тоже нормально"

Годом ранее в рекламе были показаны женщины, занимавшиеся спортом, например, ездой на велосипеде, боксом или бегом. При этом они были заляпаны грязью и кровью.

Главным девизом рекламной компании было "никакая кровь не должна нас останавливать". В роликах впервые на телевидении были показаны гигиенические прокладки.

Правообладатель иллюстрации Bodyform Image caption На видео женщина принимает душ

Ранее производители прокладок использовали жидкость синего цвета, чтобы продемонстрировать, насколько хорошо их продукт впитывает влагу.

Новую рекламную кампанию в целом приняли хорошо, пользователи соцсетей выразили одобрение.

"Очень впечатлена рекламой #periodsarenormal (менструация - это нормально) прокладок Bodyform. Я впервые увидела, как на прокладку льют красную жидкость", - написала пользователь "Твиттера" Найла.

"ДАААА, маркетинговая кампания, которая, как я думаю, может изменить сложившийся стереотип счастливых женщин в белых брюках с йогуртом в руках во время менструации. Спасибо Bodyform", - пишет пользователь "Твиттера" Софи Уивер.

Компания Essity, производящая прокладки Bodyform, хочет бороться со стигмой, до сих пор существующей вокруг менструации.

Представитель Essity Таня Грубна сказала: "Нам кажется, как в случае с любыми табуированными предметами, чем больше люди их видят, тем более спокойно они будут к ним относиться".