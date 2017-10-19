"Страшно представить": российское ТВ о президентских амбициях Собчак

Правообладатель иллюстрации Maxim Kimmerling/TASS Image caption Телеканал Минобороны "Звезда" назвал Собчак "милой и уютной домохозяйкой"

Телеведущая Ксения Собчак сообщила о намерении принять участие в выборах президента России в марте 2018 года. Русская служба Би-би-си проследила за тем, как отреагировали на это ее решение ведущие российские телеканалы.

"Кандидат не для всех"

Несмотря на то, что новость получила широкую огласку в газетах и вызвала бурное обсуждение в соцсетях, большинство российских федеральных каналов в среду вечером не стали заострять внимание на заявлении Собчак. "Россия 24", Первый канал и НТВ лишь вскользь упомянули его в своих вечерних выпусках.

"Объясняя мотивы принятого решения, Собчак заявила, что хочет привлечь тех граждан, кто в противном случае не пришел бы на избирательные участки или хотел бы проголосовать против всех. Хотя такой графы сейчас в бюллетенях нет", - пояснил ведущий Первого канала.

Однако уже в четверг днем "Россия 24" выпустила четырехминутный репортаж о биографии Ксении Собчак и о том, как менялись ее карьерные устремления. Цитируя данные опроса, проведенного ВЦИОМ, ведущая говорит, что две трети респондентов "относятся к Собчак в основном отрицательно". "В этом смысле точнее было бы назвать ее кандидатом не против, а не для всех", - продолжает телеканал.

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Каналы РЕН и РБК, в свою очередь, сделали акцент на заявлении пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, сказавшего, что Собчак "придется с нуля набираться опыта, потому что политика абсолютно отличается и от журналистики, и от шоу-бизнеса, это совсем иная субстанция".

Англоязычный телеканал RT называет Собчак "завсегдатаем модных курортов", "дочерью наставника Путина" и "тусовщицей, превратившейся в оппозиционного деятеля", также не забыв упомянуть, что она снималась для журнала Playboy. "У Собчак всегда были неоднозначные отношения с российской аудиторией", - говорится в статье на англоязычной версии сайта.

"Страшно подумать"

Телеканал российских вооруженных сил "Звезда" оказался более свободным в выражениях, чем его собратья. "Говоря о странных состояниях, в которых мы иногда оказываемся, нельзя обойти вниманием известие, что Ксения Собчак собралась на выборы президента России", - заявил ведущий.

"Шоувуман, некогда широко раздвинувшая [пауза] представления молодой российской телеаудитории о приличиях, не так давно стала сама матерью и в своем первом предвыборном ролике предстает милой и уютной домохозяйкой. Разделочные доски и фрукты на фоне - Ксения йог и вегетарианка - это только подчеркивают", - продолжил он.

"Нет пока информации о том, а задумывалась ли Ксения, а что будет, если победит. А вдруг она выиграет президентскую гонку, что тогда? Об этом страшно даже подумать", - добавил ведущий "Звезды".

Правообладатель иллюстрации Tass Image caption Англоязычный телеканал RT называет Собчак "завсегдатаем модных курортов", "дочерью наставника Путина" и "тусовщицей, превратившейся в оппозиционного деятеля"

Планы Собчак также прокомментировал известный телеведущий Владимир Соловьев в своем вечернем ток-шоу на телеканале "Россия 1". Он сказал, что если и до этого "уже либералы не очень любили [Собчак], говоря, не ходи на эту поляну, не смей, то теперь просто начнется такое, [что] страшно представить".

Соловьев добавил, что приглашал Собчак на свое шоу "как кандидата в президенты" (произнося эти слова, он усмехнулся), но она отказалась. "Думал дать ей возможность как кандидату в президенты - потому что надо еще пройти ряд формальных процедур - принять участие, [но она] пока не готова. Ну, наши двери всегда открыты, наша аудитория же очень интересна", - сказал Соловьев.

Сама Собчак планирует подробнее рассказать о своих планах принять участие в выборах на пресс-конференции, которая намечена на 24 октября.