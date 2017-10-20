Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По нынешним шотландским законам родителей защищает тот факт, что они могут назвать наказание "оправданным"

В Шотландии законодательно запретят физическое наказание для детей, подтвердили местные власти. Шотландия таким образом станет первой частью Соединенного Королевства, где шлепание детей будет объявлено вне закона.

Министры много раз заявляли, что не поддерживают родителей, использующих физическое наказание в отношении детей, однако о планах законодательных запретов не рассказывали.

Но вскоре все изменится - депутат парламента от Шотландской партии зеленых Джон Финни внес соответствующий законопроект, который, как ожидается, будет принят - министры шотландского правительства уже заявили, что намерены воплощать его в жизнь.

Согласно предложениям Финни, которые обсуждались все лето, дети получат такую же правовую защиту, как и взрослые.

Сейчас шотландские родители с правовой точки зрения могут в свое оправдание сказать, что физическое насилие в отношении ребенка было "оправданным". Хотя использовать для физического наказания какие-либо предметы или бить ребенка по голове запрещено и сейчас.

"Равная защита"

Таких запретов нет в Англии, Уэльсе или Северной Ирландии. Родителям разрешается использовать "разумное наказание".

Однако им могут предъявить обвинения, если на теле ребенка есть синяки, отеки, порезы, ссадины или царапины, появившиеся в результате применения силы. В Уэльсе сейчас идет консультация по поводу законодательного запрета физического наказания детей.

Уполномоченный по правам ребенка в Англии Энн Лонгфилд назвала устаревшей норму закона, при которой родители не несут ответственности за физическое наказание детей.

"Закон нужно менять в соответствии с убеждениями большинства родителей, что бить детей нельзя, и что есть более эффективные методы поощрения хорошего поведения", - заявила она.

С ней согласилась и детский омбудсмен в Уэльсе Салли Холланд, добавив, что она разочарована тем, что правовое оправдание для таких действий родителей еще существует в Соединенном Королевстве.

Финни внес законопроект в шотландский парламент с комментарием, что практику "оправданного наказания" необходимо остановить и дать детям равную защиту от насилия со взрослыми.

"Мы не можем считать Шотландию лучшим местом для воспитания детей, пока наш закон дает им меньше всех в обществе защиты от насилия", - заявил Финни.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Противники законопроекта говорят, что в нем легкий шлепок приравнивается к избиению

Законодательный запрет на шлепки поддержала ООН, ученые и благотворительные фонды и бывший шотландский уполномоченный по правам детей Том Бэйли. Законопроект Финни поддержали шотландские полицейские и совет округа Скоттиш-Бордерс.

Шотландское Общество по предупреждению жестокого обращения с детьми назвало этот шаг "началом пути навстречу справедливости и равенству для детей".

Однако этот шаг одобрили не все. Священник свободной церкви Шотландии Дэвид Робертсон в программе Би-би-си "Доброе утро, Шотландия" посетовал на то, что из-за запрета даже хороших родителей могут обвинить в преступлении за то, что просто шлепнут ребенка по руке.

Некоммерческая организация Be Reasonable в Уэльсе собирает подписи против законопроекта, утверждая, что в нем легкий шлепок приравнивается к избиению детей. Инициаторы утверждают, что с помощью закона власти вмешиваются в то, как родители предпочитают воспитывать своих детей.

"Негативные эффекты"

"Шотландское правительство не против таких предложений, хотя это и не наша инициатива", - заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

В отзыве шотландского правительства говорится: "Мы поддержим законодательные инициативы Джона Финни по запрету всех форм физических наказаний".

"Мы считаем, что физическое наказание может иметь негативный эффект, который длится больше, чем физическая боль. Мы поддерживаем позитивное воспитание", - заявили шотландские власти.

Трудовая партия Шотландии назвала запрет правильным.

В поддержку своей инициативы Финни добавил, что физическое наказание детей признано незаконным уже в 52 странах, и его предложения позволят детям расти в здоровой среде и строить более крепкие отношения друг с другом и с родителями.

Соединенное Королевство - одна из четырех европейских стран, которые не ввели законодательный запрет физического наказания детей.