Тарантино о Вайнштейне: "знал достаточно", но молчал

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Тарантино (слева) работал с Вайнштейном на многих фильмах (фото 2016 г.)

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино, тесно сотрудничавший с продюсером Харви Вайнштейном, признался, что в течение многих лет знал о его поведении в отношении женщин.

"Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем я сделал", - сказал Тарантино в интервью New York Times.

В настоящий момент полиция Лос-Анджелеса расследует выдвинутые в адрес Вайнштейна обвинения в сексуальном насилии, совершенном в 2013 году.

Помимо этого в последние несколько недель десятки женщин, чья карьера связана с миром кино, публично обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и насилии. Сам продюсер "безоговорочно" отрицает, что занимался сексом без согласия одной из сторон.

"Это было больше, чем просто слухи, просто сплетни. Это не что-то, о чем я услышал от других. Про пару раз я точно знал", - сказал Тарантино в интервью американской газете.

"Жаль, что я не взял ответственность за то, что тогда услышал. Если бы я сделал то, что мне нужно было сделать тогда, мне бы не пришлось работать с ним", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Харви Вайнштейн был одним из самых влиятельных продюсеров в Голливуде

"Невозможно, чтобы не знали"

Вайнштейн и Тарантино дружили и сотрудничали достаточно долго. В 1992 году Вайнштейн занимался дистрибуцией фильма "Бешеные псы", а затем таких хитов, как "Криминальное чтиво", "Убить Билла", "Бесславные ублюдки" и "Омерзительная восьмерка", а несколько недель назад продюсер устроил вечеринку в честь помолвки Тарантино.

В разговоре с NYT Тарантино отметил, что слышал о поведении Вайнштейна задолго до появления статей с обвинениями в адрес продюсера. Его бывшая подруга актриса Мира Сорвино рассказала, как могущественный продюсер приставал к ней и "лапал" без ее согласия.

Другая актриса рассказала аналогичную историю несколько лет спустя. Также Тарантино, по его словам, знал, что актриса Роуз Макгоуэн заключила с Вайнштейном досудебное соглашение.

"Все, кто был близок к Харви, слышали по меньшей мере хотя бы об одном из этих инцидентов. Невозможно, чтобы не знали", - сказал он.

Но, по словам Тарантино, он не стал рассматривать вероятность того, что известные ему случаи могут быть частью повторяющегося поведения. Хотя он сталкивался с вопиющими историями, он все равно продолжал снимать фильмы совместно с Вайнштейном, о чем сейчас сожалеет.

"Я проигнорировал инциденты. Все, что я сейчас говорю, будет звучать как неубедительные отговорки", - сказал он.

54-летний Тарантино извинился, что не сделал большего, и призвал всецело изменить отношение к женщинам в Голливуде.

"Обстоятельства расследуются"

В настоящее время полиция Лос-Анджелеса (LAPD) объявила о начале расследования, касающегося Вайнштейна и его поведения в штате Калифорния.

"Отдел уголовных расследований полиции Лос-Анджелеса допросило возможную жертву сексуального преступления с участием Харви Вайнштейна, которое предположительно произошло в 2013 году, - заявил Би-би-си предствитель LAPD Сол Рамирес. - Обстоятельства расследуются. В настоящий момент мы не располагаем большей информацией".

По законам штата, срок давности в 10 лет по преступлениям подобного рода, то есть изнасилованию, не истек, и дело может быть передано в суд, если прокуроры решат, что собрали достаточно доказательств вины голливудского продюсера.

Согласно американской прессе, обвинения против Вайнштейна выдвинула 38-летняя итальянская актриса и фотомодель, которая на этой неделе уже встречалась со следователями.

Расследования по поводу поведения Вайнштейна ведутся также в Нью-Йорке и Лондоне.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые из тех, кто публично обвинили Вайнштейна (слева направо): Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Кара Делевинь, Лея Седу, Розанна Аркетт, Мира Сорвино

"Его имя станет нарицательным"

В четверг известный американский киноактер и продюсер Том Хэнкс заявил, что, по его мнению, для Вайнштейна назад дороги нет.

"Это переломный момент, фундаментальный сдвиг, - сказал Хэнкс в интервью Би-би-си. - Его имя станет нарицательным. Оно станет указателем состояния дел "до" и "после".

Media playback is unsupported on your device "Вайнштейн станет именем нарицательным": Том Хэнкс о скандале с продюсером

Хэнкс, который входит в совет директоров американской академии кинематографических искусств и наук, присуждающей "Оскар", сказал, что не может комментировать недавнее решение исключить Вайнштейна из своего состава.

Вайнштейн также был уволен из компании Weinstein Company, совладельцем которой он является.

Сам продюсер признал, что причинил "немало боли", но назвал многие обвинения в свой адрес "заведомо ложными".

Его представитель заявил, что "любые обвинения о сексе без согласия всех сторон безоговорочно отвергаются", и что никогда в отношении женщин, которые отвергли домогательства Вайнштейна, не было совершено никаких "актов мести".