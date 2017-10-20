Ученые: каждая шестая смерть в мире связана с загрязнением
Около девяти миллионов смертей по всему миру в 2015 году были связаны с загрязнением, говорится в отчете, опубликованном научным журналом The Lancet.
Почти все эти смерти зафиксированы в странах с низкими или средними доходами населения. В таких государствах загрязнение может становиться причиной почти четверти всех смертей. Больше всего от загрязнения страдают Бангладеш и Сомали.
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Наиболее значительное влияние на здоровье людей оказывают проблемы с воздухом - с ним связаны две трети смертей от загрязнения.
В Брунее и Швеции - самое низкое число смертей от причин, связанных с загрязнением.
Большая часть этих смертей была вызвана неинфекционными заболеваниями, связанными с загрязнением - такими как сердечные болезни, инсульты и рак легких.
"Загрязнение - гораздо больше, чем экологическая проблема. Это глубокая и повсеместная угроза, которая затрагивает многие аспекты здоровья и благополучия человека", - поясняет автор исследования, профессор Филип Ландриган из Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке.
Самый большой фактор риска - загрязнение воздуха - способствовал около 6,5 млн преждевременных смертей. Это включает загрязнение как из внешних источников, например, от выбросов газа, так и внутри домашних хозяйств, например, от сжигания древесины или угля в помещении.
Второй важнейший фактор - загрязнение воды - привел к 1,8 млн смертей, в то время как загрязнение на рабочем месте связывают с 800 тысячами смертей по всему миру.
Около 92% из этих смертей произошли в бедных странах, причем особенно пострадали государства с растущей экономикой, такие как Индия (пятое место среди смертей от загрязнения) и Китай (16 место).
Загрязнение и бедность
Россия находится на 60 месте в рейтинге, с 8,6% смертей, связанных с загрязнением. Это значительно лучше многих ее соседей: Украина на 85 месте, Белоруссия - на 90.
В Соединенных Штатах - более 5,8%, или 155 тысяч смертей могут быть связаны с загрязнением.
В Британии - около 8%, или 50 тысяч смертей, по оценкам, связаны с загрязнением. Таким образом, Соединенное Королевство находится на 55 месте из 188 стран в рейтинге, уже после США и многих европейских стран, включая Германию, Францию, Испанию, Италию и Данию.
Доктор Пенни Вудс из Британской ассоциации по проблемам легких заявил: "Загрязнение воздуха достигло критического уровня по всему миру, и в Великобритании ситуация оказалась хуже, чем во многих странах Западной Европы и США.
"Фактором, который к этому привел, может быть наша зависимость от дизельных двигателей, которые, как известно, выбрасывают большое количество ядовитых частиц и газов", - считает он.
"Это влияет на проблемы с легкими, в особенности у детей и людей старшего поколения", - убежден Вудс.
Авторы исследования отмечают, что загрязнение воздуха значительно сильнее влияет на бедных людей - как на жителей бедных стран, так и на малоимущих жителей благополучных государств.
"Загрязнение, бедность, плохое здоровье и социальная несправедливость глубоко взаимосвязаны", - говорит один из авторов доклада Карти Сандилья из неправительственной организации Pure Earth ("Чистая земля").
"Загрязнение угрожает фундаментальным человеческим правам, таким как право на жизнь, здоровье, благополучие, безопасную работу, а также защите детей и уязвимых групп населения", - поясняет он.
Отчет стал результатом двухлетнего проекта. Авторы опубликовали интерактивную карту, иллюстрирующую проблему загрязения во всем мире.