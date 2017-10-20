Консультантом Собчак станет "автор" косы Тимошенко
Одним из главных консультантов Собчак в ее предвыборной кампании станет известный политтехнолог Алексей Ситников, работавший в предвыборном штабе Бориса Ельцина и консультировавший Юлию Тимошенко. На прошлых региональных выборах он работал с администрацией нынешнего российского президента Владимира Путина.
Несколько собеседников Би-би-си, знакомые с ходом формирования предвыборного штаба Ксении Собчак и пожелавшие остаться анонимными, подтвердили, что консультировать телеведущую будет основатель группы "Имидж-контакт" Алексей Ситников.
При этом знакомый политтехнолога говорит, что контракт пока не подписан. Получить комментарий Ситникова не удалось, в его приемной Би-би-си сказали, что информацией о возможном сотрудничестве с Собчак не располагают. Сама она обещала рассказать все подробности о своем штабе на пресс-конференции во вторник.
О том, что Ситников станет консультантом телеведущей, также сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на свои источники.
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Телеведущая Ксения Собчак 18 октября объявила, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента 2018 года. Она назвала себя кандидат "Против всех".
Собеседники Би-би-си, близкие к администрации президента, утверждали, что ее кандидатуру поддерживает Кремль, который таким образом хочет создать удобного конкурента Путину и повысить интерес к выборам.
Сама Собчак отрицала, что вела какие-то переговоры с администрацией президента, но подтвердила, что обсуждала свое выдвижение с Путиным.
Технолог от царя
Ситников - один из самых известных российских политтехнологов. В 1990-е годы он занимался кампанией блока "Наш дом - Россия", а потом движения "Единство" на выборах Госдумы, работал в предвыборном штабе Бориса Ельцина и советником красноярского губернатора Александра Лебедя.
В интервью газете Metro он говорил, что выдвижение на выборах президента в 1996 году Лебедя было его идеей и главным политтехнологическим ходом кампании Ельцина. По его словам, это было придумано для того, чтобы оттянуть часть голосов коммунистов для передачи их потом в пользу Ельцина.
Также он известен как консультант бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко и автор ее знаменитого образа с необычной косой. "С Юлией Владимировной познакомились в 1987 и до сих пор дружим. А вот автором своего имиджа и создателем своего бренда является только она сама. Мы ей в 1997 году всего лишь это предложили", - рассказывал он в интервью изданию PrimaMedia.
Летом 2016 года Ситников работал на выборах губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, рассказали знакомые Ситникова Би-би-си. Газета "Коммерсант" писала, что его кандидатура как главного технолога кампании кандидата от власти Дмитрия Овсянникова была согласована внутриполитическим блоком администрации президента.
В интервью газете Metro в марте, за год до выборов президента, Ситников поддерживал Путина и говорил, что России нужен царь.
"Сейчас, чтобы подготовить кандидата в президенты России (а это имеет смысл только в том случае, если в выборах не будет принимать участия Путин), нужно начинать даже не за год, а за несколько лет. Заниматься биографией этого человека, политической культурой, выстраивать собственный стиль. Но сейчас это бессмысленно", - говорил он.
"На самом деле я с опаской думаю о том, что будет после Путина. У элит всегда есть потребность назначить слабого, чтобы безнаказанно раздербанивать страну. К сожалению, после Андроповых всегда приходят Черненки. Не хотелось бы", - добавлял Ситников.
Из биографии Ситникова на его сайте следует, что он доктор психологических и экономических наук, мастер делового администрирования и сертифицированный тренер нейролингвистического программирования (НЛП).
Ситников занимается коучингом и тренингами. Он ведет колонку "Психология с Алексеем Ситниковым" в журнале Tatler.
"Есть хорошая фраза, комический закон: если тебе платят деньги, то задумайся, возможно, тебе платят эти деньги за отказ от собственной цели. Вот и нам платят большие деньги, чтобы мы оставались в тени", - говорил Ситников о своей работе в интервью "Комсомольской правде".
Сам себе штаб
Кто будет начальником избирательного штаба Собчак, телеведущая еще не объявляла. Один из собеседников Би-би-си из числа знакомых Собчак рассказал, что, вероятно, формально она сама станет главой своего штаба.
Телеканал "Дождь" писал, что помогать Собчак на кампании будут политтехнолог Виталий Шкляров, работавший на кампании Бенри Сандерса и на московских выборах с Дмитрием Гудковы, и совладелец "Ведомостей" Демьян Кудрявцев.
Шкляров не комментировал информацию о консультациях с Собчак. Кудрявцев в разговоре с Би-би-си отрицал свое участие в ее кампании. Несколько знакомых Кудрявцева рассказали Русской службе Би-би-си, что он действительно неоднократно встречался с телеведущей и обсуждал с ней выборы, но вряд ли будет занимать какую-то официальную роль в штабе.
Также к работе в штабе Собчак могут привлечь журналиста Антона Красовского, возглавлявшего штаб Михаила Прохорова на выборах президента в 2012 году. Красовский не стал комментировать свое участие в кампании.
20 октября газета The Guardian опубликовала интервью Собчак, где телеведущая заявила, что у нее нет политической программы. По словам госпожи Собчак, у нее "нет политического веса", и она "не заслужила права… выставлять свою кандидатуру".
Собчак заявила, что ей остается действовать как "громоотвод для всех, кто недоволен политическим режимом президента Владимира Путина". По словам телеведущей, мнение о том, что ее кампания имеет отношение к Кремлю, является спекуляцией, которая направлена на ее дискредитацию.