Консультантом Собчак станет "автор" косы Тимошенко

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Предвыборной кампанией Собчак займется политтехнолог, консультировавший Юлию Тимошенко во время "оранжевой революции" в Украине

Одним из главных консультантов Собчак в ее предвыборной кампании станет известный политтехнолог Алексей Ситников, работавший в предвыборном штабе Бориса Ельцина и консультировавший Юлию Тимошенко. На прошлых региональных выборах он работал с администрацией нынешнего российского президента Владимира Путина.

Несколько собеседников Би-би-си, знакомые с ходом формирования предвыборного штаба Ксении Собчак и пожелавшие остаться анонимными, подтвердили, что консультировать телеведущую будет основатель группы "Имидж-контакт" Алексей Ситников.

При этом знакомый политтехнолога говорит, что контракт пока не подписан. Получить комментарий Ситникова не удалось, в его приемной Би-би-си сказали, что информацией о возможном сотрудничестве с Собчак не располагают. Сама она обещала рассказать все подробности о своем штабе на пресс-конференции во вторник.

О том, что Ситников станет консультантом телеведущей, также сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на свои источники.

Телеведущая Ксения Собчак 18 октября объявила, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента 2018 года. Она назвала себя кандидат "Против всех".

Собеседники Би-би-си, близкие к администрации президента, утверждали, что ее кандидатуру поддерживает Кремль, который таким образом хочет создать удобного конкурента Путину и повысить интерес к выборам.

Сама Собчак отрицала, что вела какие-то переговоры с администрацией президента, но подтвердила, что обсуждала свое выдвижение с Путиным.

Технолог от царя

Ситников - один из самых известных российских политтехнологов. В 1990-е годы он занимался кампанией блока "Наш дом - Россия", а потом движения "Единство" на выборах Госдумы, работал в предвыборном штабе Бориса Ельцина и советником красноярского губернатора Александра Лебедя.

В интервью газете Metro он говорил, что выдвижение на выборах президента в 1996 году Лебедя было его идеей и главным политтехнологическим ходом кампании Ельцина. По его словам, это было придумано для того, чтобы оттянуть часть голосов коммунистов для передачи их потом в пользу Ельцина.

Также он известен как консультант бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко и автор ее знаменитого образа с необычной косой. "С Юлией Владимировной познакомились в 1987 и до сих пор дружим. А вот автором своего имиджа и создателем своего бренда является только она сама. Мы ей в 1997 году всего лишь это предложили", - рассказывал он в интервью изданию PrimaMedia.

Летом 2016 года Ситников работал на выборах губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, рассказали знакомые Ситникова Би-би-си. Газета "Коммерсант" писала, что его кандидатура как главного технолога кампании кандидата от власти Дмитрия Овсянникова была согласована внутриполитическим блоком администрации президента.

В интервью газете Metro в марте, за год до выборов президента, Ситников поддерживал Путина и говорил, что России нужен царь.

"Сейчас, чтобы подготовить кандидата в президенты России (а это имеет смысл только в том случае, если в выборах не будет принимать участия Путин), нужно начинать даже не за год, а за несколько лет. Заниматься биографией этого человека, политической культурой, выстраивать собственный стиль. Но сейчас это бессмысленно", - говорил он.

"На самом деле я с опаской думаю о том, что будет после Путина. У элит всегда есть потребность назначить слабого, чтобы безнаказанно раздербанивать страну. К сожалению, после Андроповых всегда приходят Черненки. Не хотелось бы", - добавлял Ситников.

Правообладатель иллюстрации САЙТ АЛЕКСЕЯ СИТНИКОВА Image caption "Нам платят большие деньги, чтобы мы оставались в тени", - говорил Ситников о работе политтехнолога

Из биографии Ситникова на его сайте следует, что он доктор психологических и экономических наук, мастер делового администрирования и сертифицированный тренер нейролингвистического программирования (НЛП).

Ситников занимается коучингом и тренингами. Он ведет колонку "Психология с Алексеем Ситниковым" в журнале Tatler.

"Есть хорошая фраза, комический закон: если тебе платят деньги, то задумайся, возможно, тебе платят эти деньги за отказ от собственной цели. Вот и нам платят большие деньги, чтобы мы оставались в тени", - говорил Ситников о своей работе в интервью "Комсомольской правде".

Сам себе штаб

Кто будет начальником избирательного штаба Собчак, телеведущая еще не объявляла. Один из собеседников Би-би-си из числа знакомых Собчак рассказал, что, вероятно, формально она сама станет главой своего штаба.

Телеканал "Дождь" писал, что помогать Собчак на кампании будут политтехнолог Виталий Шкляров, работавший на кампании Бенри Сандерса и на московских выборах с Дмитрием Гудковы, и совладелец "Ведомостей" Демьян Кудрявцев.

Шкляров не комментировал информацию о консультациях с Собчак. Кудрявцев в разговоре с Би-би-си отрицал свое участие в ее кампании. Несколько знакомых Кудрявцева рассказали Русской службе Би-би-си, что он действительно неоднократно встречался с телеведущей и обсуждал с ней выборы, но вряд ли будет занимать какую-то официальную роль в штабе.

Также к работе в штабе Собчак могут привлечь журналиста Антона Красовского, возглавлявшего штаб Михаила Прохорова на выборах президента в 2012 году. Красовский не стал комментировать свое участие в кампании.

20 октября газета The Guardian опубликовала интервью Собчак, где телеведущая заявила, что у нее нет политической программы. По словам госпожи Собчак, у нее "нет политического веса", и она "не заслужила права… выставлять свою кандидатуру".

Собчак заявила, что ей остается действовать как "громоотвод для всех, кто недоволен политическим режимом президента Владимира Путина". По словам телеведущей, мнение о том, что ее кампания имеет отношение к Кремлю, является спекуляцией, которая направлена на ее дискредитацию.