В Польше мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Торговый центр оцеплен, на место прибыли пполицейские, пожарные и медики

Один человек погиб и восемь ранены в результате нападения мужчины с ножом на посетителей супермаркета в польском городе Сталёва-Воля, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на полицию города.

Как сообщают в полиции, нападавший задержан. Это 27-летний житель города по имени "Конрад К".

"Мужчину, который оказался жителем Сталевой-Воли, удалось быстро установить. Он не объяснил причины своего неадекватного поведения," - цитирует сообщение местной полиции в "Твиттере" агентство.

Как сообщает местный новостной портал rmf24.pl, после нападения в торговом центре началась паника, большинство посетителей укрылись в магазинах.

Некоторые из посетителей оказали сопротивление и обезвредили мужчину, повалив его на пол. Нападавшего удерживали удерживали до прибытия полиции, сообщает rmf24.

Раненые госпитализированы в клиники в Сталевой-Воле, Тарндобжеге и Сандомире. Одна из пострадавших, 50-летняя женщина, скончалась в больнице.

Нападение произошло в три часа дня по местному времени (16:00 по Москве). "Он нападал на людей сзади, бил их ножом", - рассказала польскому агентству новостей сотрудница местной полиции Анна Клее.

В то же время по словам официального представителя полиции Анджея Виршины, нападавший был вооружен не ножом, а "заточенным инструментом".

Мужчину проверили на алкоголь с помощью индикаторной трубки, установив, что он не был пьян. Полицейские взяли у "Конрада К." анализы крови, чтобы проверить ее на наличие других веществ.

Сталева-Воля находится на юго-востоке Польши, в Прикарпатском воеводстве