В Польше мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета
Один человек погиб и восемь ранены в результате нападения мужчины с ножом на посетителей супермаркета в польском городе Сталёва-Воля, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на полицию города.
Как сообщают в полиции, нападавший задержан. Это 27-летний житель города по имени "Конрад К".
"Мужчину, который оказался жителем Сталевой-Воли, удалось быстро установить. Он не объяснил причины своего неадекватного поведения," - цитирует сообщение местной полиции в "Твиттере" агентство.
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Как сообщает местный новостной портал rmf24.pl, после нападения в торговом центре началась паника, большинство посетителей укрылись в магазинах.
Некоторые из посетителей оказали сопротивление и обезвредили мужчину, повалив его на пол. Нападавшего удерживали удерживали до прибытия полиции, сообщает rmf24.
Раненые госпитализированы в клиники в Сталевой-Воле, Тарндобжеге и Сандомире. Одна из пострадавших, 50-летняя женщина, скончалась в больнице.
Нападение произошло в три часа дня по местному времени (16:00 по Москве). "Он нападал на людей сзади, бил их ножом", - рассказала польскому агентству новостей сотрудница местной полиции Анна Клее.
В то же время по словам официального представителя полиции Анджея Виршины, нападавший был вооружен не ножом, а "заточенным инструментом".
Мужчину проверили на алкоголь с помощью индикаторной трубки, установив, что он не был пьян. Полицейские взяли у "Конрада К." анализы крови, чтобы проверить ее на наличие других веществ.
Сталева-Воля находится на юго-востоке Польши, в Прикарпатском воеводстве