Италия: Ломбардия и Венето проголосовали за расширение автономии

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Постеры с призывом сказать на референдуме "Да" в Венето

Жители самых богатых регионов Италии - Ломбардии и Венето - проголосовали на символическом референдуме за расширение автономии, утверждают со ссылкой на предварительные результаты главы обеих северных областей.

Результаты референдума не имеют юридически обязывающей силы для центрального правительства в Риме.

В Ломбардии явка составила 40%, в Венето - 57%. По словам местных властей, более 90% пришедших высказались за большую автономию.

Ломбардия, куда входит финансовая столица Италии - Милан, и регион Венето со столицей в Венеции - самые экономически успешные регионы страны. Их доля в ВВП Италии составляет 30 процентов.

Одна из главных претензий регионов в том, что они платят Риму куда больше налогов, чем получают из бюджета. Как следствие они хотят сократить свои выплаты Риму по меньшей мере вдвое.

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Ломбардия в год отдает на 54 млрд евро (64 млрд долларов) больше, чем получает, а Венето - на 15,5 млрд евро (18,2 млрд долларов).

Президент Ломбардии Роберто Марони и глава Венето Лука Дзайа состоят в оппозиционной, антииммигрантской "Лиге Севера" и уже давно спорят о том, что север не должен "кормить" куда более бедный юг.

Центральная власть в Риме с неодобрением отзывается о голосовании, заявляя, что в нем нет необходимости, хотя по итальянской конституции оно разрешено.

Критики референдума называют его уловкой, призванной укрепить позиции правой "Лиги Севера" в преддверии всеобщих выборов в следующем году.

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Они указывают на миллионы евро, потраченные на референдум, в то время как у всех регионов есть конституционное право вести переговоры с Римом напрямую.

Некоторые опасаются, что референдум лишь обострит и без того непростые отношения между югом и севером Италии.

"Как только затрагивается тема того, сколько тратят северные регионы, сразу же можно ждать резкого ответа от юга", - говорит Джованни Орсина, профессор истории университета Луис-Гвидо Карли в Риме агентству Рейтер.

Что это за референдум и что такое "Лига Севера"

Референдум о вопросе автономии законен в Италии. Согласно 116 статье итальянской конституции, регионы могут требовать от Рима большей автономии.

О независимости региона от Италии речи не идет. Регионы настаивают, в первую очередь, на финансовой самостоятельности.

Референдумы в Венето и Ломбардии носят рекомендательный характер - их результаты ни к чему не обязывают правительство страны.

И тем не менее Риму будет сложно не считаться с мнением 15-миллионого населения двух самых сильных с экономической точки зрения регионов. Ломбардия и Венето производят треть ВВП страны.

"Лига Севера" - правая партия, в середине 1990-х выступавшая за выход северных регионов Италии из состава страны и образование самостоятельного государства Падания со столицей в Милане.

Сейчас партия снизила накал риторики и настаивает только на федерализации Италии.

Референдумы в Италии резко контрастируют с Испанией, где один из самых богатых регионов - Каталония - провела референдум, который конституционный суд страны признал незаконным. В ответ испанское правительство пригрозило ввести прямое управление и приостановить автономный статус Каталонии.

Глава правительства Ломбардии Роберто Марони считает, что ситуация в Италии отличается от испанской. "Мы не Каталония", - сказал он агентству Рейтер в Милане.

"Мы остаемся частью итальянского государства с большей автономией, в то время как Каталония хочет стать 29-м членом Евросоюза. Мы - нет. Не сейчас, во всяком случае", - сказал Марони.