Британец проплыл семь километров, спасаясь от акулы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тигровая акула четырех метров в длину преследовала британца, но не нападала на него

Британец Джон Крэйг, занимавшийся дайвингом у берегов Австралии, проплыл 7,5 километров, спасаясь от тигровой акулы. По словам британца, "любопытная" хищница некоторое время сопровождала его до берега.

Яхта, с которой нырял 34-летний британец отошла от берега на 7,5 километров и встала в заливе Шарк в 800 километрах от Перта. Залив, название которого переводится как "Акулья бухта", ежегодно привлекает около 120 тысяч туристов.

Опытный ныряльщик Крэйг погрузился с гарпуном, но когда всплыл на поверхность, яхты рядом уже не было. Крэйг начал звать на помощь, и вдруг заметил рядом с собой акулу.

"Она была очень близко и проявляла любопытство - подплывала ко мне с разных сторон. Она пыталась определить, кто я, и можно ли меня съесть," - рассказывает Крэйг.

По словам британца, акула была достаточно крупной - около четырех метров в длину, что соответствует среднему размеру взрослой особи.

"Тут я подумал, что мне конец - я на расстоянии четырех миль от берега и меня преследует огромная тигровая акула. Я подумал, что все кончено, что так я и умру," - говорит Крэйг.

Напуганный британец пустился вплавь. Через некоторое время он заметил на горизонте красные скалы полуострова Перон и направился к ним.

Правообладатель иллюстрации JOHN CRAIG Image caption Джон Крэйг проплыл 7,5 км примерно за три часа

Акула преследовала Крэйга в течение 15 минут, но не нападала. "Когда я оглядывался, я видел выплывающую из мглы акулью морду, которая почти касалась моих ласт, она следовала за мной," - рассказывает дайвер.

Крэйгу в какой-то момент показалось, что акула "сопровождает" его до берега, но через некоторое время она исчезла.

Через три часа Крэйг достиг берега. Оттуда он увидел самолеты и лодки, участвовавшие в поисковой операции на море. Привлечь к себе внимание спасателей Крэйгу не удалось, и он пошел пешком в направлении туристической базы.

Правообладатель иллюстрации Glenn ridgley Image caption Крэйга заметили с воздуха, и через некоторое время к берегу причалила лодка со спасателями

Через полчаса Крэйга заметили с воздуха, а еще через некоторое время к берегу причалила лодка со спасателями.

"Мне не верилось, что кто-то способен проплыть такое расстояние за столь короткое время. Наверное, когда тебя подгоняет акула [...] это что-то вроде тренера," - прокомментировал произошедшее спасатель Гленн Риджли.