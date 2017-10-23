Британские врачи: не просите антибиотики, если само пройдет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Работники здравоохранения советуют пациентам просто сидеть дома и больше отдыхать

Пациентам следует чаще прописывать отдых вместо антибиотиков, считают в эпидемиологической службе Англии (Public Health England).

До 20% рецептов на антибиотики не нужны, поскольку соответствующие болезни проходят естественным образом, отмечают специалисты.

Злоупотребление медикаментами может привести к развитию устойчивости микроорганизмов к антибиотикам.

Пациенты должны внести свой вклад в предотвращение роста инфекций, отмечают специалисты.

По предположительным оценкам:

В Англии около 5 тысяч человек ежегодно умирают от инфекционных заболеваний, устойчивых к воздействию лекарственных препаратов

Четыре из 10 случаев инфекций кишечной палочки не поддаются лечению антибиотиками первого ряда

К 2050 году количество смертей от заболеваний, устойчивых к воздействию медикаментов, превысит число летальных исходов от раковых заболеваний

Прием антибиотиков жизненно необходим в случаях сепсиса, пневмонии, бактериального менингита и других тяжелых инфекций.

Однако, по заявлению эпидемиологов, для менее тяжелых заболеваний польза антибиотиков практически не заметна.

Например, кашель или бронхит может пройти в течение трех недель, в то время как антибиотики помогут ускорить процесс выздоровления всего на пару дней.

Image caption Злоупотребление антибиотиками может привести к развитию устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам, отмечают эксперты

"Нам нет необходимости прибегать к антибиотикам для лечения распространенных заболеваний, - рассказал Би-би-си глава медицинской части эпидемиологической службы профессор Пол Косфорд. - Большинство из нас периодически подхватывают инфекцию и выздоравливают за счет собственного иммунитета".

И пациенты, по его мнению, не должны ожидать от врача именно рецепта на антибиотик.

Вместо этого, для лечения тех инфекций, с которыми организм может справиться самостоятельно, необходимо:

Больше отдыхать

Принимать обезболивающие препараты, такие как парацетамол

Пить много жидкости

"В случае, если все же необходимо прибегнуть к антибиотикам, врач сообщит вам об этом", - добавил профессор Косфорд.

"Дело в том, что если вы принимаете антибиотики, когда в них нет необходимости, вероятнее всего вы заразитесь инфекцией, устойчивой к лекарствам, в ближайшие месяцы", - отметил он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Англии около 5 тысяч человек ежегодно умирают от инфекционных заболеваний, устойчивых к воздействию лекарственных препаратов

В рамках кампании Keep Antibiotics Working ("поддержи эффект от антибиотиков") пациентам будут раздавать листовки с объяснением того, сколько времени обычно требуется для естественного выздоровления и описанием симптомов некоторых серьезных заболеваний.

"Постантибиотический апокалипсис"

Болезнетворные бактерии очень хитры - когда вы попытаетесь победить их антибиотиками, они находят способы выжить.

В медицинской практике известны случаи, когда пациенты умирали от супербактерий, устойчивых ко всем классам антибиотиков.

Глава эпидемиологической службы Англии профессор Салли Дэвис ранее предупреждала об угрозе "постантибиотического апокалипсиса".

В случае неспособности антибиотиков справиться с бактериями усложнится не только процесс лечения инфекционных заболеваний, но и появятся дополнительные риски при проведении стандартных операций - от кесарева сечения до противоопухолевой терапии.

Наиболее опасные резистентные инфекции изучаются в лабораториях эпидемиологической службы в районе Колиндейл на севере Лондона.

Профессор Нил Вудфорд, возглавляющий в лаборатории отдел антимикробной резистентности, заявил, что самые мощные антибиотики - например препараты группы карбапенемов - стали чаще оказываться неэффективными.

"В 2005-2007 годах наблюдали от двух до четырех случаев резистентных к ним бактерий в год. В прошлом году устойчивая к антибиотикам бактерия выявлялась более чем в 2000 случаев", - заметил он.