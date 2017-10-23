В Дубае освобожден шотландец, осужденный за прикосновение к мужчине

Правообладатель иллюстрации Detained in Dubai/Getty Image caption Джейми Харрон был арестован в июле и провел месяцы до суда под домашним арестом

В Дубае сняты обвинения против приговоренного к трехмесячному заключению шотландца Джейми Харрона. Он был задержан дубайской полицией по жалобе арабского бизнесмена, который обвинил британца в том, что тот потрогал его в баре за бедро.

В конце прошлой недели дубайский суд приговорил 27-летнего Харрона к тюремному сроку.

Против шотландца также были выдвинуты обвинения в незаконном употреблении алкоголя и непристойных жестах.

По сообщению правозащитников, в судьбу Харрона вмешался правитель эмирата шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум. Он принял решение освободить Харррона, которому возвращен паспорт и позволено покинуть страну.

Харрон был задержан в июле и обвинен в непристойном поведении. Сам он говорил, что коснулся мужчины только потому, что не хотел разлить на него свой напиток. Ранее уже был приговорен к месяцу тюрьмы за распитие пива.

Представитель правозащитной организации Detained in Dubai Радха Стерлинг сообщила: "Все обвинения против него отозваны, а приговор, вынесенный судом, аннулирован".

"Установлено теперь, что все обвинения в адрес Джеми были полностью необоснованными, клеветническими и юридически ничтожными", - добавила она. В тоже время Стерлинг выразила благодарность эмиру Дубая.

По словам Стерлинг, Харрон сейчас рассматривает возможность возбуждения гражданского иска к подавшему на него жалобу дубайскому бизнесмену и его работодателям.

Арабский бизнесмен, который изначально подал в полицию жалобу на Харрона, впоследствии отозвал свой иск, но местная прокуратура не посчитала это достаточным основанием для закрытия дела.