Нападающий "Реала" Роналду признан игроком 2017 года

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Forbes называл Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2017 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

В этом году 32-летний португалец в составе королевского клуба выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

В борьбе за награду Роналду обошел аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси и бразильского нападающего французского ПСЖ Неймара.

На церемонии в Лондоне также было объявлено, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан был признан лучшим тренером года по версии ФИФА.

Обладатели наград были определены с помощью голосования тренеров и капитанов национальных сборных, а также журналистов и болельщиков.

Криштиану Роналду в 2008 и 2016 годах уже признавался лучшим игроком года по весрии ФИФА. В 2013 и 2014 годах он был обладателем "Золотого мяча ФИФА", а в 2008 и 2016 годах - "Золотого мяча", который был учрежден журналом France Football в 1956 году.

В 2010 году две награды - "Золотой мяч" и лучший игрок года - были объединены в одну, однако с сентября 2016 года France Football прекратил сотрудничество с ФИФА.

Правообладатель иллюстрации Michael Steele Image caption Наставник "Реала" Зинедин Зидан признан лучшим тренером года

Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру родился 5 февраля 1985 года в городе Фуншал на португальском острове Мадейра.

В 1993 году он стал играть за детскую футбольную команду "Андоринья", спустя два года - за "Насьонал".

В составе "Спортинга" Роналду дебютировал в большом футболе: в 2001 года он вышел на замену в товарищеском матче против лиссабонского "Атлетико" и забил гол.

В основном составе "Спортинга" Роналду отыграл всего один сезон, после чего был приобретен английским клубом "Манчестер Юнайтед" в 2003 году.

В 2009 году футболист перешел в мадридский "Реал". Сумма контракта составила 93,4 млн евро, что сделало Роналду самым дорогим футболистом в истории.

В 2016 году журнал Forbes назвал Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом мира, оценив его ежегодный заработок в 88 млн долларов.