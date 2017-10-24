Критиковавший Telegram программист получит компенсацию от "Телеграфа"

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption В компании "Телеграф" не подтверждают связь с мессенджером Telegram

Бывший сотрудник компании "Телеграф" Антон Розенберг, рассказавший о конфликте с братом основателя Telegram Николаем Дуровым, заключил мировое соглашение и получит от компании более 1,55 млн рублей за свое увольнение. "Телеграф" связан с Telegram, утверждал Розенберг.

Согласно решению Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга, компания "Телеграф" обязана выплатить программисту Розенбергу зарплату за вынужденные прогулы в размере 1,5 млн рублей (26 тыс. долларов) и компенсацию за моральный ущерб в размере 60 тыс. рублей.

Кроме того, в трудовой книжке бывшего директора особых направлений компании "Телеграф" будет указано, что он уволился по собственному желанию 24 октября 2017 года.

В мае Розенберг подал иск в суд, заявив, что компания его бывшего коллеги, основателя соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова, незаконно уволила его с формулировкой "за прогулы".

Программист считает, что на самом деле его увольнение стало следствием личного конфликта с Николаем Дуровым, братом Павла Дурова.

Представители "Телеграфа" подали ответный иск к своему бывшему сотруднику с требованием выплатить 100 млн рублей за распространение конфиденциальных данных. Генеральный директор компании Александр Степанов также обвинил Розенберга в клевете и шантаже.

Согласно мировому соглашению, "Телеграф" отзывает свой иск к Розенбергу на 100 млн рублей из Петродворцового районного суда Петербурга.

В сентябре программист Розенберг сообщил, что Павел Дуров, как и вся команда мессенджера Telegram, по-прежнему живет и работает в России. Для управления мессенджером, как утверждал Розенберг, якобы было основано ООО "Телеграф", в котором он и работал.

Сам Дуров в комментарии изданию "Медуза" заявил, что не имеет отношения к подавшей иск к Розенбергу компании. Он также утверждал, что ООО "Телеграф" - не владеющее мессенджером юрлицо, а подрядчик, с которым Telegram сотрудничал, и что Розенберг никогда не имел отношения к команде Telegram.

Представитель ответчика на судебном заседании во вторник не ответила на вопрос корреспондента РИА Новости о связи компании "Телеграф" с мессенджером Telegram.

Ранее гендиректор "Телеграфа" Александр Степанов не отрицал, что Розенберг работал в его компании и был знаком с братьями Дуровыми. "Телеграф" сотрудничал с Telegram Messenger LLP в области борьбы со спамом, сообщал он.

Как утверждал Розенберг, конфликт между ним и Николаем Дуровым произошел из-за женщины. Степанов писал, что ситуация была описана Розенбергом неверно.

"От ближнего круга Екатерины до нас доходили сведения о том, что в начале декабря 2016 года девушка рассталась со своим молодым человеком и через знакомых искала квартиру. По нашей информации, в ответ на эту просьбу Николай Дуров временно предоставил Екатерине свою пустующую квартиру в Санкт-Петербурге", - пишал Степанов.