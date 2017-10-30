Кевин Спейси извинился перед Рэппом, обвинившим его в домогательствах
Американский актер Энтони Рэпп, известный по роли лейтенанта Стамеца в сериале "Звездный путь: Дискавери", рассказал о сексуальных домогательствах со стороны Кевина Спейси.
В интервью изданию BuzzFeed Рэпп рассказал, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, Спейси пытался склонить его к сексу. По словам Рэппа, это произошло после вечеринки дома у Спейси, когда все гости разошлись.
"Он подхватил меня, как жених невесту. Я начал изворачиваться, мол, что происходит? Он уложил меня на кровать и забрался сверху", - рассказал Рэпп. По его словам, в этот момент Спейси был сильно пьян.
Рэппу удалось вырваться и убежать, но случившееся очень напугало и травмировало его, признался актер.
Он добавил, что рассказать об инциденте он решил на фоне скандала, развернувшегося вокруг американского продюсера Харви Вайнштейна.
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Сам Спейси заявил, что не помнит такого случая, но принес Рэппу свои извинения.
"Я в ужасе от этой истории. Я правда не помню этой встречи, ведь это, вероятно, было более 30 лет назад. Но если я вел себя так, как он описывает, то я приношу ему искренние извинения за свое неподобающее пьяное поведение", - говорится в заявлении Спейси в "Твиттере".
Обладатель премии "Оскар" добавил, что очень сожалеет о том, что Рэппу пришлось долгие годы жить с этими переживаниями.
Кроме того, Спейси, тщательно скрывавший подробности своей личной жизни, заявил, что история Рэппа дала ему мужества признаться в своей гомосексуальности.
"На протяжении своей жизни я влюблялся и в мужчин, и в женщин, вступал в романтические связи и с теми, и с другими. Сейчас я сделал выбор в пользу гомосексуальности", - говорится в заявлении актера.