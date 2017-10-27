Венедиктов "эвакуирует" из России журналистку Ксению Ларину

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Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что решил "эвакуировать" из страны сотрудницу радиостанции Ксению Ларину.

"Я принял решение эвакуировать Ксению Ларину, и она покинет страну минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность. Потому что следующий удар в горло может быть после этой передачи от [Владимира] Соловьева", - заявил Венедиктов в эфире телеканала "Дождь".

По его словам, другого способа защитить журналистов радиостанции он не видит. Главред "Эха" добавил, что пока Ларина находится в России.

Сама Ксения Ларина попросила Русскую службу Би-би-си обращаться за комментариями к Венедиктову.

Причиной для "эвакуации" Венедиктов считает выпуск программы Владимира Соловьева под названием "Либералы, зачем вы лжете?" на радиостанции "Вести FM".

В эфире передачи Соловьева от 24 октября обсуждалась публикация Лариной в "Фейсбуке", посвященная нападению на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр.

Ларина опубликовала фотографию с места происшествия и написала: "Соловьев [этого] очень хотел... Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы".

Соловьев в эфире программы 24 октября подчеркнул, что Ларина не извинилась за эти слова.

В эфире "Дождя" Венедиктов также упомянул сюжет телеканала "Россия 24" об "Эхе Москвы", который вышел в эфир 11 октября. В нем рассказывалось о сотрудничестве радиостанции с западными НКО перед президентскими выборами 2018 года. По словам Венедиктова, авторы сюжета "соврали 17 раз за семь минут".

Главный редактор "Эха Москвы" заявил, что намерен указать Следственному комитету на эфир Соловьева, а также попросить ведомство допросить журналистов канала "Россия 24".

Нападения на журналистов "Эха"

23 октября в редакции "Эха Москвы" произошло нападение на заместителя Венедиктова Татьяну Фельгенгауэр. 48-летний Борис Гриц ворвался в офис и ударил ее ножом в шею. После задержания мужчина заявил, что сделал это, потому что журналистка "изводила" его с помощью телепатической связи.

После нападения на Фельгенгауэр главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил, что решил выдать своим сотрудникам травматическое оружие.

"Буду вооружать редакцию. У меня не остается другого способа", - сказал он.

В сентябре обозреватель "Эха Москвы" и "Новой газеты" Юлия Латынина покинула Россию, после того как ей подожгли автомобиль.

Летом неизвестные также нанесли на дом Латыниной вещество, которое независимая экспертиза, проведенная по просьбе "Новой газеты", признала высокотоксичным.