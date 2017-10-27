Парламент Каталонии объявил о независимости от Испании

  • 27 октября 2017
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Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, декларирующую независимость от Испании.

За независимость проголосовали 72 депутата, против выступили 10, еще двое воздержались.

Заметка дополняется.

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