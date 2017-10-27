Независимость или прямое правление? Каталония на развилке

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Тысячи людей празднуют на улицах Барселоны

Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию.

Менее часа спустя испанский сенат ввел в автономии прямое правление из Мадрида, а вечером правительство Испании объявило о роспуске каталонского парламента и назначило новые выборы на 21 декабря.

Премьер страны Мариано Рахой, выступая по телевидению, объявил о снятии с должности главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и пообещал добиться признания каталонской декларации независимости незаконной. Лишились своих должностей все члены каталонского правительства, а также многие другие чиновники, в числе которых глава полиции Каталонии.

Пока остается неясным, как эти меры будут реализовываться на практике, учитывая, что лишь малая часть полицейских и госслужащих в регионе подчиняются напрямую Мадриду.

Русская служба Би-би-си освещала события в режиме реального времени

"У главы правительства Карлеса Пучдемона была возможность восстановить законность и объявить выборы. Именно этого попросило большинство каталонцев, но он не захотел это выполнять. Поэтому правительство Испании принимает необходимые меры для восстановления законности", - сказал Рахой.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Мариано Рахой назначил новые выборы каталонского парламента на 21 декабря

За предложение о провозглашении независимости проголосовали 70 членов каталонского парламента, против - 10, и двое воздержались. Несколько депутатов бойкотировали голосование.

Тысячи людей вышли на улицы Барселоны, чтобы выразить свою радость от провозглашения независимости. С некоторых правительственных учреждений были сняты испанские флаги.

В Каталонии считают, что решение парламента подразумевает выход региона из-под юрисдикции Испании.

О непризнании отделения региона высказались лидеры большинства ведущих стран мира. Государственный департамент США заявил, что Каталония является неотъемлемой частью Испании.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption С некоторых административных зданий Катлонии были сняты флаги Испании (на фото - здание муниципалитета Жироны)

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Испания "остается единственным собеседником" для ЕС.

Не признали независимость Каталонии Германия, Украина, Франция, Великобритания, и другие страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает происходящее как внутреннее дело Испании. "Так называемый референдум о независимости, равно как другие односторонние инициативы местных законодателей, воспринимаем в контексте принятых по данным вопросам решений Конституционного суда Испании", - цитировал Захарову ТАСС.

Захарова особо подчеркнула, что такую позицию Россия занимала неизменно, как до, так и после каталонского референдума. Комментаторы лояльных Кремлю СМИ с симпатией высказывались о стремлении Каталонии к независимости и сравнивали ситуацию с Крымом, в котором при непосредственном участии России в 2014 году был проведен не признанный мировым сообществом референдум о выходе из состава Украины и присоединении к России.

Правообладатель иллюстрации David Ramos/Getty Images Image caption Объявление о независимости Каталонии в парламенте было встречено ликованием

Один из немногих голосов, высказавшихся в поддержку стремления Каталонии к независимости, прозвучал из Шотландии.

"Мы понимаем и уважаем позицию каталонского правительства. Хотя у Испании есть право выступать против независимости, народ Каталонии должен иметь возможность решать свое собственное будущее", - заявила министр по делам культуры, туризма и внешних связей в правительстве Шотландии Фиона Хислоп.

Правительство Испании в последние годы подчеркивало, что часто проводимые параллели между Каталонией и Шотландией не обоснованны, в частности потому, что Каталония, в отличие от Шотландии, никогда не была независимым государством.