Независимость или прямое правление? Каталония на развилке
Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию.
Менее часа спустя испанский сенат ввел в автономии прямое правление из Мадрида, а вечером правительство Испании объявило о роспуске каталонского парламента и назначило новые выборы на 21 декабря.
Премьер страны Мариано Рахой, выступая по телевидению, объявил о снятии с должности главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и пообещал добиться признания каталонской декларации независимости незаконной. Лишились своих должностей все члены каталонского правительства, а также многие другие чиновники, в числе которых глава полиции Каталонии.
Пока остается неясным, как эти меры будут реализовываться на практике, учитывая, что лишь малая часть полицейских и госслужащих в регионе подчиняются напрямую Мадриду.
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"У главы правительства Карлеса Пучдемона была возможность восстановить законность и объявить выборы. Именно этого попросило большинство каталонцев, но он не захотел это выполнять. Поэтому правительство Испании принимает необходимые меры для восстановления законности", - сказал Рахой.
За предложение о провозглашении независимости проголосовали 70 членов каталонского парламента, против - 10, и двое воздержались. Несколько депутатов бойкотировали голосование.
Тысячи людей вышли на улицы Барселоны, чтобы выразить свою радость от провозглашения независимости. С некоторых правительственных учреждений были сняты испанские флаги.
В Каталонии считают, что решение парламента подразумевает выход региона из-под юрисдикции Испании.
О непризнании отделения региона высказались лидеры большинства ведущих стран мира. Государственный департамент США заявил, что Каталония является неотъемлемой частью Испании.
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Испания "остается единственным собеседником" для ЕС.
Не признали независимость Каталонии Германия, Украина, Франция, Великобритания, и другие страны.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает происходящее как внутреннее дело Испании. "Так называемый референдум о независимости, равно как другие односторонние инициативы местных законодателей, воспринимаем в контексте принятых по данным вопросам решений Конституционного суда Испании", - цитировал Захарову ТАСС.
Захарова особо подчеркнула, что такую позицию Россия занимала неизменно, как до, так и после каталонского референдума. Комментаторы лояльных Кремлю СМИ с симпатией высказывались о стремлении Каталонии к независимости и сравнивали ситуацию с Крымом, в котором при непосредственном участии России в 2014 году был проведен не признанный мировым сообществом референдум о выходе из состава Украины и присоединении к России.
Один из немногих голосов, высказавшихся в поддержку стремления Каталонии к независимости, прозвучал из Шотландии.
"Мы понимаем и уважаем позицию каталонского правительства. Хотя у Испании есть право выступать против независимости, народ Каталонии должен иметь возможность решать свое собственное будущее", - заявила министр по делам культуры, туризма и внешних связей в правительстве Шотландии Фиона Хислоп.
Правительство Испании в последние годы подчеркивало, что часто проводимые параллели между Каталонией и Шотландией не обоснованны, в частности потому, что Каталония, в отличие от Шотландии, никогда не была независимым государством.