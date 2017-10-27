Министр образования поставила точку в истории с диссертацией Мединского

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Министр образования России Ольга Васильева подписала приказ об отказе лишить министра культуры Владимира Мединского степени доктора наук. Это последняя инстанция, которая решала вопрос о диссертации чиновника, раскритикованной историками за ненаучный подход.

В своем приказе, опубликованном на сайте министерства вечером в пятницу, Васильева пишет, что решение принято на основании заключения экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и рекомендации президиума ВАК.

Хотя экспертный совет подавляющий числом голосов принял прямо противоположное решение - поддержал требование лишить Мединского степени доктора исторических наук.

Заявление о лишении министра ученой степени подали доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский и кандидат филологических наук Иван Бабицкий, который состоит в сообществе "Диссернет".

Ученые усомнились в научной ценности его диссертации, в которой увидели не имеющий отношения к науке методологический подход, "по стилю приближаются к пропагандистскому памфлету".

Речь идет о диссертации "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", которую Мединский защитил в 2011 году, когда был депутатом Госдумы. Заявление о лишении ученой степени Бабицкий, Козляков и Ерусалимский подали еще в апреле 2015 года.

Рассмотрение вопроса о диссертации Мединского долго откладывалось и переносилось из одного вуза в другой, пока в июле 2017 года диссертационный совет Белгородского государственного университета не рассмотрел ее, не найдя оснований для лишения министра ученой степени.

Далее по процедуре вопрос должен был рассмотреть экспертный совет ВАК, и 2 октября члены совета подавляющим числом голосов (17 "за", трое "против", один воздержался) поддержали заявление о лишении министра степени доктора исторических наук.

На протяжении всего скандала с диссертацией министра упрекали в подмене научного подхода к истории идеологией. Сам Мединский летом опубликовал в "Российской газете" статью, в которой заявил, что "идеи и мифы - тоже факты" и "достоверного прошлого не существует".

Однако, обосновывая свою позицию, ученые из экспертного совета ВАК заявили, что их рекомендация лишить министра ученой степени "вызвана отнюдь не несогласием с его "видением истории" или с его "патриотической позицией".

"Отрицательно оценивается качество проделанной Мединским работы и констатируется отсутствие у соискателя ученой степени базовых профессиональных навыков историка", - говорилось в заявлении, опубликованном в издании "Троицкий вариант".

Решение экспертного совета должен был утвердить президиум ВАК, но вопреки устоявшейся практике, о которой Русской службе Би-би-си рассказывал зампред совет Антон Горский, президиум принял решение сохранить за Мединским степень доктора наук.

Министр присутствовал на заседании президиума ВАК и выступил с речью в свою защиту. "70% за [то, чтобы не лишать], 30 - против", - сказал он после заседания.

Сторонники лишения Мединского научной степени назвали это ударом по репутации ВАК. "Мединский степень сохранил, ВАК репутацию - нет", - написал в тот день в "Фейсбуке" Бабицкий из "Диссернета".

Спустя три дня, 23 октября, экспертный совет ВАК покинул доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики Олег Будницкий.

"Президиум ВАК создал прецедент, когда не прислушался к историкам их экспертного совета, которые практически единогласно сочли, что это не диссертация, а сочинение одного человека", - объяснял он свое решение Би-би-си.

В тот же день совет по науке при министерстве образования выступил с заявлением, в котором призвал пленум ВАК отменить решение о сохранении за Мединским степени доктора исторических наук.