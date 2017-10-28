Испанское правительство назначило нового главу Каталонии

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сорайя Саенс де Сантамария будет выполнять функции главы Каталонии и его заместителя

Испанское правительство лишило Каталонию автономии и назначило новым главой региона вице-премьера Сорайю Саенс де Сантамарию.

Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию.

Русская служба Би-би-си освещала события в режиме реального времени

Сразу после этого испанский сенат ввел в автономии прямое правление из Мадрида, а следом правительство Испании объявило о роспуске каталонского парламента и назначило новые выборы на 21 декабря.

Премьер страны Мариано Рахой объявил о снятии с должности главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и пообещал добиться признания каталонской декларации независимости незаконной.

Лишились своих должностей все члены каталонского правительства, а также многие другие чиновники, в числе которых глава полиции Каталонии - Жузеп Луис Траперо.

Траперо считался союзником лидеров Каталонии, выступавших за отделение региона. Мадрид обвиняет его в мятеже из-за невыполнения обязанностей по охране сотрудников национальной полиции Испании от участников протестов перед референдумом о независимости.

Демонстрации за и против отделения Каталонии продолжались до ночи. Ожидается, что новые акции пройдут в субботу, в Мадриде запланирована демонстрация "в защиту единства Испании и Конституции".

О непризнании отделения региона высказались лидеры большинства ведущих стран мира. Государственный департамент США заявил, что Каталония является неотъемлемой частью Испании.

Масштабный политический кризис в Испании начался, после того как каталонские лидеры 1 октября, вопреки решению Конституционного суда, провели референдум о независимости.

Правительство Каталонии утверждало, что при явке в 43% за независимость проголосовали 90,18% участников, против - 7,83%. Еще 1,98% пришедших на участки бросили в урны пустые бюллетени.