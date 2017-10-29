Президент Иракского Курдистана готовится объявить об отставке

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После смерти отца Масуд Барзани сменил его на посту лидера Демократической партии Курдистана

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани, занимавший этот пост со времени его учреждения в 2005 году, собирается уйти в отставку спустя месяц после того, как провел референдум о независимости.

Барзани не будет продлевать свои президентские полномочия, срок которых истекает 1 ноября. Как сообщают курдские СМИ, об этом будет объявлено уже в воскресенье - в парламенте зачитают его обращение.

В письме, отправленном в курдский парламент еще в субботу, Барзани предлагает провести реформу власти. Об этом агентству Рейтер сообщил чиновник, знакомый с посланием президента.

План предполагает разделение президентских полномочий между правительством, парламентом и судебной системой.

Об уходе Барзани через месяц после референдума о независимости, за которым последовало резкое обострение отношений с центральными властями Ирака, ввод иракских войск в нефтеносную провинцию Киркук и столкновения с отрядами курдского ополчения пешмерга.

1 ноября, когда истекают полномочия Барзани, в Иракском Курдистане должны были состояться президентские выборы, но на прошлой неделе они были отложены на неопределенный срок в связи с резким обострением обстановки в регионе.

Ранее в этом году Барзани уже говорил, что он не намерен переизбираться на пост президента, но мало кто ожидал, что он будет придерживаться своего обещания, пишет Рейтер. Еще в 2013 году он отказался покинуть пост, когда его полномочия истекли, а спустя два года еще на два года продлил их благодаря решению парламента.

Референдум о независимости Иракского Курдистана, организованный 71-летним Барзани, состоялся 25 сентября. За независимость проголосовали более 90% участников плебисцита. Голосование проходило в том числе в провинции Киркук.

Критики считают, что референдум только омрачил перспективы курдской автономии, пишет Рейтер.

Багдад потребовал аннулировать его результаты и совместно управлять спорными районами. А в середине октября правительственные войска Ирака начали наступление, чтобы отбить богатый нефтью город Киркук - духовный центр и ключевой источник доходов потенциального независимого государства.

В Багдаде заявили, что военным была поставлена задача "обеспечить безопасность в городе в сотрудничестве с населением и пешмерга". В итоге Ирак взял под свой контроль крупные нефтяные месторождения и военную базу в Киркуке, а отряды курдского ополчения отступили.

На этой неделе премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади отклонил предложение курдских властей о переговорах, но в то же время приказал приостановить военную операцию в Киркуке.

В 2014 году отряды пешмерга выбили из города Киркук и одноименной провинции боевиков "Исламского государства" (запрещено в России, Британии и других странах). При этом формально Киркук не входит в состав Иракского Курдистана.