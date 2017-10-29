Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Это фото российского вертолета Ми-8 было сделано в Баренцбурге в 2011 году

Спасательный центр Северной Норвегии сообщил о том, что в результате поисковой операции у архипелага Шпицберген, где в четверг упал российский Ми-8, на дне моря удалось обнаружить фрагменты разбившегося вертолета.

Обломки найдены на глубине 209 метров, уточняют норвежские спасатели, приблизительно на расстоянии 1,2 морской мили (около 2,2 км) к северо-востоку от Ис-фьорда, расположенного на западном берегу острова Западный Шпицберген.

На этом спасатели завершили свою работу, поиском тел пассажиров и членов экипажа теперь займется полиция. На борту упавшего вертолета находилось восемь человек - предполагается, что все они погибли.

Как уточняет Интерфакс со ссылкой на источник в международных службах авиационного поиска и спасения, "на глубине 178 м обнаружены предположительно предметы, характерные для кабины российского вертолета и личные вещи членов экипажа".

Говорить об обнаружении фрагментов фюзеляжа пока преждевременно, утверждает источник.

"На место из Мурманска направляются российские водолазы с глубоководным робототехническим оборудованием, чтобы исследовать дно", - сказал он.

Подробности операции описала губернатор Шпицбергена Керстин Аскхольт. По ее словам, российские спасатели будут работать вместе с норвежцами, сейчас они направляются к месту крушения на борту судна "Поларсиссел".

Накануне вечером пресс-служба МЧС России сообщила, что в Норвегию вылетели "более 40 спасателей двух передовых подразделений МЧС - отряда "Центроспас" и Центра "Лидер", в том числе 17 водолазов, имеющих допуск к проведению поисково-спасательных работ на больших глубинах".

Как сообщает РИА Новости, предполагается также привлечь судно, способное поднять вертолет.

"Российский" остров

Ми-8, на борту которого находились трое пассажиров и пятеро членов экипажа, направлялся из российского поселка Пирамида в Баренцбург, упал в море недалеко от архипелага Шпицберген в четверг, около 15:35 по местному времени.

Правообладатель иллюстрации Lev Fedoseev/TASS Image caption Баренцбург - второй по величине населенный пункт на архипелаге Шпицберген

Шпицберген - норвежский архипелаг, но там уже почти 100 лет живут и работают российские шахтеры, и часть хозяйственной деятельности на архипелаге согласно его особому статусу осуществляет Россия.

Вскоре МЧС России подтвердило, что все восемь человек на борту вертолета - российские граждане, при этом трое пассажиров - сотрудники петербургского НИИ Арктики и Антарктики.

Баренцбург - второй по величине населенный пункт на архипелаге Шпицберген. Население Баренцбурга и поселка Пирамида составляет около 500 человек.

Архипелаг был открыт голландским мореплавателем Виллемом Баренцем в 1596 году. С конца XIX века здесь стали добывать уголь. В 1920 году был подписан международный договор, который позволил России осуществлять деятельность на Шпицбергене.

К началу 1930-х на Шпицбергене возникли три советских шахтерских поселка - Пирамида, Грумант и Баренцбург, они были выкуплены у голландских и шведских фирм госкомпанией "Арктикуголь". Россия остается единственной, кроме Норвегии, страной, которая продолжает добывать уголь на Шпицбергене.