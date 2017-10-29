Сотни тысяч противников независимости вышли на улицы Барселоны
В воскресенье противники отделения Каталонии вышли на улицы Барселоны, чтобы принять участие в акции в поддержку единства Испании. Испанские власти уверяют, что в марше принимает участие около 1 миллиона человек.
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BBC
В воскресенье противники отделения Каталонии вышли на улицы Барселоны, чтобы принять участие в акции в поддержку единства Испании. Испанские власти уверяют, что в марше принимает участие около 1 миллиона человек.
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AFP
Участники акции вышли на улицы города с флагами Испании и Евросоюза, у многих в руках - воздушные шары с изображением флагов Евросоюза, Испании, а также Саньеры в форме сердца.
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BBC
Многие участники призывают власти страны отправить в тюрьму отстраненного от власти лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Пресс-секретарь правительства Иньиго Мендес де Виго заявил, что, несмотря на смещение со своего поста, лидер сепаратистов имеет полное право оставаться в политике.
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BBC
Испанский сенат ввел в Каталонии прямое правление в пятницу, сразу после того как каталонский парламент одобрил декларацию о независимости провинции.
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BBC
Ранее премьер страны Мариано Рахой объявил о снятии с должности главы правительства Каталонии Пучдемона и пообещал добиться признания каталонской декларации независимости незаконной. При этом правительство Испании заявило, что будет приветствовать участие Карлеса Пучдемона во внеочередных выборах в декабре.
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BBC
В субботу испанское правительство назначило новым главой региона вице-премьера Сорайю Саэнс де Сантамарию.
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AFP
Государственный департамент США ранее заявил, что Каталония является неотъемлемой частью Испании. Лидеры большинства ведущих стран мира также заявили, что не намерены признавать независимость региона.
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BBC
Масштабный политический кризис в Испании начался, после того как каталонские лидеры 1 октября, вопреки решению Конституционного суда, провели референдум о независимости.
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Reuters
Правительство Каталонии утверждало, что при явке в 43% за независимость проголосовали 90,18% участников, против - 7,83%.
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BBC
Опросы общественного мнения показывают, что более половины из 5,3 млн зарегистрированных в Каталонии избирателей, не хотят отделения от Испании.
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Reuters
В субботу, 28 октября, в ходе телеобращения Пучдемон назвал введение прямого правления из Мадрида агрессией и обвинил центральные власти в попрании волеизъявления жаждущих независимости каталонцев.
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BBC
Выборы в новый парламент Каталонии назначены на 21 декабря.
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