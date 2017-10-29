Сотни тысяч противников независимости вышли на улицы Барселоны

В воскресенье противники отделения Каталонии вышли на улицы Барселоны, чтобы принять участие в акции в поддержку единства Испании. Испанские власти уверяют, что в марше принимает участие около 1 миллиона человек.