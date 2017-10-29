В Таиланде завершились похороны короля Пхумипона Адульядета

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Одна из урн с прахом короля была захоронена в усыпальнице королей династии Чакри в Большом королевском дворце

В Бангкоке прошел заключительный этап церемонии похорон короля Пхумипона Адульядета. В воскресенье урны с его прахом захоронили в усыпальнице королей династии Чакри в Большом королевском дворце, а также еще в двух королевских храмах.

Народ целый год прощался с любимым королем, который скончался в возрасте 88 лет в октябре прошлого года: за это время мимо его гроба прошло 12 миллионов человек.

В четверг, 26 октября, перед церемонией кремации сотни тысяч людей выстроились в большую очередь, чтобы проститься с королем, правившим страной более 70 лет.

Траур, который продолжался целый год, завершается в воскресенье в полночь по местному времени (в 20:00 по Москве). Это означает, что скорбевшие по смерти короля граждане Таиланда смогут сменить черные одежды на костюмы нейтральных тонов - синие и коричневые.

Похороны - заключительный этап прощания с покойным королем - продолжались пять дней: они начались в четверг с церемонии воздания почестей умершему королю в Большом королевском дворце.

В четверг тело Пхумипона Адульядета было кремировано в присутствии сына и наследника покойного короля - нового правителя Таиланда Маха Ватчиралонгкона, который сам зажег погребальный огонь. Именно он решал, какая часть праха его отца должна быть захоронена в усыпальнице Большого королевского дворца.

На подготовку похорон ушло много месяцев. Только золоченую колесницу высотой 11 метров кропотливо восстанавливали больше полугода. Ей 222 года, и используют ее лишь в 26-й раз.

Также за это время рядом со дворцом был построен большой крематорий. Место кремации украшено статуями мифологических животных - слонов, коров, львов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В знак траура многие жители Таиланда оделись в черное

Согласно буддийской традиции, ритуалы кремации повторяют цикл мироздания, а погребальный костер символизирует священную гору.

Пхумипон Адульядет находился на троне в период модернизации Таиланда и считался гарантом стабильности в стране, не раз за время его правления пережившей военные перевороты.

Тревога о будущем

Джонатан Хэд, корреспондент Би-би-си, Бангкок

Во время своего 70-летнего правления король Пхумипон воспринимался как богоподобная фигура, как сдержанный, вдумчивый человек, чье тихое влияние помогло Таиланду избежать конфликтов, подобных тем, что разворачивались в соседних странах.

В последнее десятилетие его правления в Таиланде наметилась сильная поляризация между сторонниками двух соперничающих между собой политических групп (оппозиционная партия Пхыа Тхаи и Демократическая партия), одна из которых (Демократическая партия) придерживается идеологии правоцентризма и роялизма и поддерживала тесные контакты с королевским двором.

Военный переворот, произошедший три года назад, заморозил конфликт, а пришедшие к власти генералы взяли на себя задачу обеспечить процесс постепенной передачи королевских полномочий сыну монарха.

Похороны означают и завершение этого процесса передачи власти. И здесь возникает значительная тревога по поводу того, что произойдет, когда политическая жизнь в стране восстановится в полной мере при новом монархе - короле Ватчиралонгконе.