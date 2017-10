"Пучдемона в тюрьму!": марш против независимости Каталонии

На второй день после объявления независимости Каталонии на улицы Барселоны вышли сотни тысяч сторонников единства Испании.

"Абсолютно нормально, что противники независимости выходят на манифестацию. Это хорошие люди, наши друзья, коллеги и родственники. Если вы увидите агрессивную группу, отойдите в сторону и позвоните в полицию", - обратилась к своим сторонникам в субботу "Каталонская национальная ассамблея", выступающая за отделение Каталонии от Испании.

После того как в пятницу каталонский парламент утвердил итоги не признанного Мадридом референдума о независимости, а испанское правительство во главе с премьер-министром Мариано Рахоем приняло решение о введении в действие 155-й статьи конституции, предусматривающей отмену каталонской автономии и установление прямого правления, сторонники единства созвали очередной марш в воскресенье.

Предыдущая такая акция, прошедшая 8 октября сразу после референдума, собрала по разным оценкам от 300 до 900 тысяч участников, и воскресный марш точно не уступил по численности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

"Viva España, viva Cataluña!"

Начало шествия было назначено на 10 утра и предполагалось, что унионисты соберутся на углу проспектов Диагональ и Пасео-де-Грасиа (или, по-каталонски, Пассеч-де-Грасиа), после чего пройдут к площади Каталонии - одной из крупнейших в городе.

Однако уже к началу акции стало ясно, что шествия как такового не случится: сторонники единства заполнили все отведенное пространство.

Они размахивали флагами Испании, Каталонии и ЕС. Популярностью пользовались и белые знамена, на которых в контуре человеческого сердца соседствовали все три этих флага.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Люди шли семьями, компаниями, с собаками и гитарами.

Вместе с корреспондентами Би-би-си на пока еще безлюдный проспект вышла женщина, завернутая в испанский флаг. За ней на самокатах ехали две ее маленькие дочки с такими же флагами.

Пока митингующих было мало, они неспешно прогуливались по тротуарам, а когда проспект перестал вмещать всех желающих, его перекрыли.

Накануне на всех автобусных остановках города висели предупреждения о том, что в воскресенье с 11:00 до 15:00 общественный транспорт в центре города ходить не сможет, но некоторые неудачливые водители все же оказались заперты в пробках.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

"Гордая столица плюрализма"

Поскольку ни полиции, ни гвардейцев на марше почти не было, обеспечивать общественный порядок взялись пожилые горожанки, которые умудрялись одновременно и размахивать испанскими флагами, и убеждать других митингующих расступиться, чтобы пропустить застрявшее такси с туристами.

Над проспектом кружил полицейский вертолет, каждое появление которого манифестанты встречали радостными возгласами и размахиванием знамен.

Многие посчитали важным дополнить национальный флаг наклейкой на груди с надписью Juntos - вместе.

"Tenemos un solo corazon" - о том, что у Испании и Каталонии одно сердце, сообщал редкий плакат. На другом сторонник единства написал послание миру на доступном ему языке: "We are the catalan people".

На мотив русской "Калинки" манифестанты распевали "Yo soy español, español, español" (Я - испанец, испанец).

Эстелада и заклеенные рты: что означают символы протестов в Каталонии

"Я каталонка и прожила здесь всю жизнь, - горячо доказывала корреспондентам Би-би-си одна из митингующих. - Но отделение станет катастрофой для Каталонии, мы выпадем из общего европейского пространства, у молодежи будет меньше возможности сделать карьеру".

Другая женщина убеждала: "Вы должны в России рассказать правду! Нельзя, чтобы СМИ искажали ее за деньги. Мы видим, что корреспонденты иногда не могут говорить правду, потому что они все куплены за деньги сторонниками независимости".

"Но у нас ее и так очень много, край с такой автономией в Европе еще поискать надо!"

Страстную тираду она произнесла, стоя у знаменитого дома Льео Мурера, построенного в 1905 году по проекту архитектора Льюиса Думенек-и-Мунтане. Шестиэтажный образец модернистской архитектуры венчает небольшая башенка, которая была разрушена в годы гражданской войны в Испании и восстановлена только в 1980-х годах.

Увидев камеру, люди старались попасть в кадр, помахать флагом и обязательно выкрикнуть: "Viva España, viva Cataluña!"

Впрочем, самой популярной речевкой на проспекте в этот день было: "Puigdemont a prisión" - идея отправить в тюрьму нынешнего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона объединяла, кажется, всех, кто вышел в воскресенье на Пасео-де-Грасиа.

Испанское правительство отправило Пучдемона в отставку, но он пока никак не отреагировал на это. В понедельник истекает трехдневный срок, который Мадрид дал каталонским сепаратистам на пересмотр решения об объявлении независимости.

Как наказали бы каталонских сепаратистов по российским законам

Известно, что каталонская полиция признала решение об отставке своего руководителя, однако местное правительство не спешит следовать ее примеру.

Смогут ли министры и Пучдемон попасть на свои рабочие места во дворце Сант-Жауме в понедельник, пока не понятно, как нет ясности и в том, как собирается управлять автономией командированная Мадридом Сорайя Саэнс-де-Сантамария.

Охрана теперь уже экс-президента после новости о его отставке была уменьшена, и в каталонских СМИ появились сообщения, что Пучдемон рассматривал возможность переезда правительства в Жирону.

Городская полиция Барселоны заявила, что в марше в поддержку единства страны в воскресенье приняло участие около 300 тыс. человек. Организаторы марша уверены, что их было ровно на миллион больше.

Крупнейшая испанская газета El Pais также уверенно заявила, что на улицы Барселоны вышло более миллиона человек. Общественная организация Societat Civil Catalana ("Гражданское общество Каталонии") даже назвала оценку полиции "fake news".

В Телеграм-канале "Каталонский кризис", автор которого отслеживает все новости автономии последних недель, приводится цитата мэра Барселоны Ады Колау.

"Барселона - гордая столица плюрализма", - заявила глава города, которая старается соблюдать нейтралитет в конфликте каталонских сепаратистов и правительства в Мадриде.