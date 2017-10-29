Трамп заявил о "липовом сговоре с Россией" после обвинений Мюллера

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Президент США Дональд Трамп выдал в воскресенье утром очередную тираду в "Твиттере" по поводу "вины" Хиллари Клинтон и оппозиционной Демократической партии.

Его твиты последовали за сообщениями в СМИ о том, что большое жюри присяжных одобрило секретные обвинения, представленные специальным прокурором Робертом Мюллером, и, возможно, уже в ближайший понедельник будут произведены первые аресты по делу о предполагаемом сговоре между Россией и окружением нынешнего американского президента.

Трамп настаивает на том, что все обвинения в пособничестве России его предвыборной кампании фальшивы и являются не чем иным, как "охотой на ведьм".

Он написал, что Республиканская партия его поддерживает, и призвал: "Сделайте что-нибудь!"

Согласно сообщениям в прессе, в пятницу были одобрены первые обвинения в расследовании , которое возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер. Однако, как передали Cи-эн-эн и Рейтер со ссылкой на неназванный источник, неясно, что это за обвинения и против кого они выдвинуты.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump ...are now fighting back like never before. There is so much GUILT by Democrats/Clinton, and now the facts are pouring out. DO SOMETHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 октября 2017 г.

В воскресенье утром президент Трамп разместил ряд твитов:

"Никогда не видел такого единения и злости среди республиканцев в связи с отсутствием расследования по Клинтон и Фальшивому Досье (сейчас уже 12 млн долларов?),..."

"...сделка по урану с Россией, 33 000 с гаком удаленных имейлов, укрывательство Коми и еще много чего. Вместо этого они занимаются липовым..."

"..."сговором" [между Трампом и Россией], которого нет. Демократы воспользовались этой ужасной (и вредной для нашей страны) Охотой на Ведьм в зловредных политических целях, однако республиканцы...

"...сейчас дают отпор как никогда. На демократах/Клинтон столько ВИНЫ, и сейчас факты выходят наружу. СДЕЛАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ!"

Спустя примерно час появился еще один твит президента: "Вся эта болтовня про "Россию" тогда, когда республиканцы продавливают свою эпохальную налоговую реформу. Не случайно ли это? НЕТ!"

Критики на "Твиттере" вскоре обвинили Трампа в попытке увести внимание от расследования по России, переведя стрелки на свою бывшую противницу по президентским выборам, которую он победил почти год назад.

Пропустить Twitter пост , автор: @TitanMen She's not the President, you are....Nice try at distracting from indictments coming on Monday. He who doth protest too much... — TitanMen (@TitanMen) 29 октября 2017 г.

Американские спецслужбы в начале января огласили единодушный вывод о том, что российские власти деятельно пытались помочь Дональду Трампу выиграть выборы.

Расследование, возглавляемое Мюллером, изучает, было ли какое-то взаимодействие между российской стороной и президентским штабом Трампа. Обе стороны отрицают обвинения в сговоре.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мюллер был назначен спецпрокурором после того, как Трамп уволил главу ФБР Коми

Бывший директор ФБР Мюллер был назначен министерством юстиции в качестве спецпрокурора в мае, после того как Трамп неожиданно уволил главу ФБР Джеймса Коми.

В минувшую пятницу Дональд Трамп заявил, что есть "общее согласие" в том, что не было никакого сговора между ним и Россией, однако заявил, что между Москвой и Хиллари Клинтон связи существовали.

Республиканцы в сенате заявили, что сделка по урану с российской госкорпорацией "Росатом" в 2010 году была заключена, когда Клинтон занимала пост госсекретаря, в обмен на пожертвования благотворительному фонду ее мужа.

По этому делу начато расследование комитета палаты представителей. Демократы называют это попыткой отвлечь внимание от следствия по российскому следу в предвыборной кампании Трампа.