Зачем Ким Чен Ын с семьей посетил парфюмерную фабрику?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ким Чен Ын проинспектировал косметику и лаки для волос

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил фабрику по производству парфюмерной продукции в Пхеньяне вместе со своей супругой Ли Соль Чжу и сестрой Ким Ё Чжон, которые крайне редко появляются на публике.

Государственные СМИ КНДР накануне опубликовали фотоснимки визита, но не указали, когда он состоялся.

Северокорейский лидер решил посетить парфюмерный завод на фоне усиления санкций против Северной Кореи со стороны стран Запада. Зарубежные предметы роскоши, в том числе косметика, в последнее время стали практически недоступны для рядовых жителей страны.

Однако КНДР активно развивает собственную парфюмерную индустрию и создает собственные бренды, такие как "Бомхянги" и "Унхасу".

Что хочет показать Пхеньян?

На появляющихся в прессе фотографиях Ким Чен Ына часто можно видеть на оборонных предприятиях Северной Кореи и на ракетных испытаниях, однако он периодически посещает и различные предприятия по выпуску гражданской продукции.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лидер КНДР с женой (на фото в черно-белом платье)

Как отмечает эксперт по КНДР Анкит Панда, очередной визит призван продемонстрировать, что Северная Корея способна заботиться о своих гражданах и обеспечивать их всем необходимым не хуже, чем это делают Пекин и Сеул.

"Хотя мы знаем, что это не так, для режима [Ким Чен Ына] важно показать народу, что он может производить материальные блага", - говорит Панда.

Как сообщает северокорейское информагентство ЦТАК, во время своего визита Ким Чен Ын похвалил компанию за производство косметики "мирового уровня" и за техническую модернизацию, "которой можно гордиться перед всем миром".

Почему Ким Чен Ын привел с собой жену и сестру?

Как мы видим на фотоснимках, Ли Соль Чжу пришла на фабрику в элегантном черно-белом платье. Сестру северокорейского лидера сложно определить на фотографиях, но ЦТАК утверждает, что она была в составе делегации.

Как отмечает Анкит Панда, тот факт, что лидер страны появился на публике в сопровождении ближайших родственников, говорит о многом.

"Это подчеркивает первостепенную важность семьи, для него (Ким Чен Ына) очень важны кровные узы, осознание, что его дети унаследуют его власть", - считает аналитик.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Как сообщает пресса КНДР, Ким Чен Ын остался доволен работой фабрики

Для сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон, которая недавно заняла один из руководящих постов в Трудовой партии Кореи, это стало демонстрацией укрепления ее власти и перехода на более публичную должность, добавляет эксперт.

Почему визит состоялся именно сейчас?

Новости о новом публичном появлении Ким Чен Ына появились вскоре после серии ракетных испытаний в КНДР, вызвавших жесткую критику в США и в Европе, а также после грубой перепалки между лидером КНДР и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, который вскоре должен прибыть с визитом в Сеул.

О визите на фабрику стало известно всего через день после того, как министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон никогда не допустит превращения КНДР в ядерную державу.

Мэттис пообещал, что любое использование атомного оружия со стороны Пхеньяна будет встречено "массированными ответными военными мерами".