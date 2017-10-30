"Матильда" против "Викинга" и "Притяжения": рейтинг выше, сборы ниже

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/TASS Image caption Премьерный показ фильма в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" прошел 24 октября, за 2 дня до всероссийской премьеры

Фильм Алексея Учителя "Матильда", который стал одним из самых высокобюджетных в истории российского кинематографа, за первый уикенд проката собрал 200 млн рублей - вдвое меньше, чем прошлогоднее "Притяжение" Федора Бондарчука.

Бюджет "Матильды" составил 25 миллионов долларов, то есть около 1,5 млрд рублей,в то время как "Притяжение" обошлось создателям в 380 млн рублей (около 6 млн долларов по текущему курсу) и за первый же уикенд собрало 407 млн рублей (7 млн долларов) в российском прокате.

Фильм Андрея Кравчука "Викинг", вышедший в 2016 году и считавшийся самым дорогим российским фильмом до премьеры "Матильды", также показал чуть лучшие цифры: картина, бюджет которой оценивается в 1,25 млрд рублей (21 млн долларов), за первый уикенд собрала почти 249 млн рублей (4,2 млн долларов).

Рейтинг: выше "Викинга", ниже "Аритмии"

При этом пользовательские оценки на российском сервисе "Кинопоиск" по итогам первого уикенда проката у "Матильды" несколько выше, чем у "Притяжения", и значительно выше, чем у "Викинга". На этом сайте картина набрала 6,02 балла против 5,9 у "Притяжения" и 4,6 у "Викинга".

По данным самого сервиса, рейтинг в районе шести часто встречается у премьерных российских фильмов. Однако если сравнить "Матильду" с другими свежими российскими премьерами, то у "Последнего богатыря" Дмитрия Дьяченко рейтинг 7 баллов, у "Аритмии" Бориса Хлебникова - 7,9 балла, у "Родных" Виталия Манского - 7,38 балла.

Если же сравнивать рейтинг "Матильды" с рейтингами зарубежных киноновинок, то "Матильда" идет почти вровень с очередной серией хоррор-эпопеи "Пила": у "Пилы-8" - 6,33 балла. Мульфильм My Little Pony опережает "Матильду" существеннее: его рейтинг составил 6,91 балла.

Сборы и рейтинги российских блокбастеров после первого уикенда:

Фантастический фильм "Притяжение" Федора Бондарчука (2016 год) - почти 408 млн рублей при бюджете 380 млн рублей. Рейтинг - 5,9.

Историческая драма "Викинг" Андрея Кравчука с Данилой Козловским и Светланой Ходченковой (2016 год) - почти 249 млн рублей при бюджете 1,25 млрд рублей. Рейтинг - 4,6.

Приключенческий триллер "Время первых" Дмитрия Киселева (2017 год) - 151 млн рублей при бюджете 400 млн рублей. Рейтинг - 7,5.

Скандал вокруг "Матильды"

Премьера "Матильды" - фильма об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской - прошла 26 октября.

В конце 2016 года, когда фильм Учителя был еще на стадии съемок, на картину обратили внимание несколько групп православных активистов. Они пожаловались на "Матильду" депутату Наталье Поклонской, которая организовала "экспертную проверку" тогда еще не готового фильма.

Привлеченные Поклонской специалисты пришли к выводу, что в фильме содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих. Это было связано с тем, что Николай II канонизирован Русской православной церковью, а фильм затрагивает различные аспекты его личной жизни, в том числе интимные.

12 октября о "Матильде" впервые высказался глава РПЦ Патриарх Кирилл. Напрямую "Матильду" он не назвал, но его речь повторяла критику вокруг фильма.

В начале сентября крупнейшая российская сеть кинотеатров "Формула кино" и "Синема стар" заявила, что не будет показывать фильм "Матильда" во всех кинотеатрах своей сети. Такое решение было принято из-за угроз, которые поступали в кинотеатры объединенной сети.

Другие киносети и отдельные региональные кинотеатры также сообщили, что получали письма от некой организации "Христианское государство - Святая Русь", которая угрожала расправой кинотеатрам, если они покажут "Матильду" или будут ее рекламировать.

На это отреагировал министр культуры Владимир Мединский, который заявил, что нужно "жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся "активистов" с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений".

После этого руководителей "Христианского государства" задержали, а кинотеатры вернули картину в свой репертуар.