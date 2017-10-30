Россиянин приговорен в Норвегии к 9 месяцам за самодельную бомбу

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption После задержания россиянина власти Норвегии повысили уровень террористической опасности

Суд Осло приговорил к девяти месяцам тюрьмы 17-летнего россиянина, задержанного за закладку самодельного взрывного устройства. Его заподозрили в связях с экстремистами. Россиянин своей вины не признал.

17-летний выходец из России, имя которого не полиция не называет, был задержан в апреле неподалеку от центра столицы Норвегии по подозрению в подготовке взрыва. Несколькими часами ранее полиция сообщила, что в центре города было обнаружено "примитивное взрывное устройство".

Полиция уничтожила бомбу на месте, а позже выпустила описание взрывного устройства - по словам полицейских, основными его компонентами были жидкость для зажигалок и фрагменты проволочной сетки.

Задержанный признал, что заложил взрываное устройство. Молодого человека арестовали по подозрению в нарушении антитеррористического законодательства, но на суде предъявили лишь обвинение в незаконном хранении взрывчатых веществ.

Прокурор требовал приговорить молодого человека к двум годам лишения свободы. Из назначенного по приговору тюремного срока вычтут 210 дней, отбытых россиянином под стражей в ожидании суда.

Как заявил в понедельник адвокат приговоренного Джавид Шах в беседе с местной радиостанцией NRK, его клиент по-прежнему настаивает на том, что не собирался приводить устройство в действие в людном месте, а хотел испытать его за городом, в лесу.

"Мой клиент разочарован решением суда в части определения его вины, но также счастлив, что суд назначил ему значительно менее тяжелое наказание, чем просило обвинение," - заявил Шах в беседе с местной радиостанцией NRK.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption За день до задержания россиянина в соседней Швеции произошел громкий теракт - грузовик врезался в толпу, четверо погибли

Обвинения в экстремизме и маломощная бомба

Россиянин был задержан спустя день после громкого теракта в соседней Швеции, когда тяжелый грузовик въехал в толпу и протаранил витрину магазина в центре Стокгольма, убив четыре человека и ранив около 20. Позже выяснилось, что за рулем грузовика находился выходец из Узбекистана.

Источники газеты "Коммерсант" называют юношу выходцем из Ингушетии. Местные СМИ сообщают, что 17-летний россиянин - выходец с Северного Кавказа, приехавший в Норвегию вместе с семьей в качестве беженца.

Вскоре после инцидента с самодельной бомбой правительство Норвегии повысило уровень опасности теракта с "допустимого" до "вероятного".

В полиции заявили, что молодой человек был им известен и ранее высказывал симпатии к экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в России и других странах).

Как сообщали местные СМИ, в социальных сетях россиянина были найдены фотографии боевика ИГ Мухаммеда Эмвази, известного как "Джихадист Джон" и фигурировавшего в видеозаписях с обезглавливанием западных заложников. Также у юноши нашли изображение, посвященное теракту 11 сентября 2001 года во Всемирном торговом центре.

Адвокат Джавид Шах отрицал обвинения в поддержке его клиентом экстремистов и обращал внимание на то, что на момент размещения фотографий тому было 15 лет. Другой адвокат юноши, Осе Карине Зигмунд, назвала его поступок "детским розыгрышем". Сам он в суде не дал объяснений, зачем заложил бомбу.

В результате юноша избежал обвинений в подготовке теракта - в начале октября ему предъявили обвинение по гораздо более легкой статье о незаконном хранении взрывчатых веществ.

Как заявил в беседе с NRK прокурор Марит Баккевиг, основной причиной переквалификации обвинения стало то, что взрывное устройство было очень маломощным.

"Мы воспроизвели то устройство, которое он, предположительно, переносил. С точки зрения прокуратуры, этот предмет не обладал достаточной мощностью для того, чтобы считаться взрывным устройством в рамках 142 [антитеррористической] статьи," - заявил Баккевиг в беседе с радио NRK в начале октября.