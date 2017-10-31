ВТБ объяснил появление Костина на форуме в "костюме Сталина"

Правообладатель иллюстрации Mikhail Mettsel\tass Image caption В пресс-службе ВТБ настаивают, что Костин изображал не Сталина, а типичный образ эпохи

В пресс-службе ВТБ объяснили появление главы банка Андрея Костина на вечеринке в образе Иосифа Сталина.

О том, что Костин предстал перед гостями инвестиционного форума в необычной ипостаси, сообщило издание Financial Times, которому фотографии Костина прислали читатели.

Топ-менеджер ВТБ Юрий Соловьев, как пишет издание, изображал на мероприятии другого советского генсека - Никиту Хрущева.

Гостей мероприятия встречали лозунгом "Инвесторы всех стран, объединяйтесь". Сам форум "ВТБ-Капитал" под названием "Россия зовет!" состоялся в Москве 24-26 октября.

"Как известно, в этом году исполнилось 100 лет со дня революции. С учетом исторической даты мы стилизовали вечернее гала-мероприятие для инвесторов под 50-е годы, заявила пресс-служба ВТБ. - Соответственно, Андрей Костин и Юрий Соловьев были одеты в костюмы, типичные для того времени".

"Возможно, кто-то из гостей мог усмотреть в них сходство с историческими персонажами. Однако внешнего сходства с упоминаемыми вами людьми, как например, усы и пр., мы не воспроизводили. Более того, сами сюжеты и выступления гала-мероприятия были шуточными, соответствовали духу 50 -х годов. Но, видимо, с чувством юмора, у всех гостей по-разному".

Несколько дней назад в соцсетях появилась также видеозапись, предположительно снятая на вечеринке по итогам инвестфорума "Россия зовет!". На записи Костин произносит речь, имитируя кавказский акцент, свойственный Сталину.

"Многие годы в эти октябрьские дни в Москве традиционно собирается передовой отряд всемирного инвестиционного движения", - говорит глава ВТБ.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Иосиф Сталин. Архивное фото 1950 года

"Мы гордимся, что форум "ВТБ-Капитал" стоит в авангарде прогресса и общества будущего. Вместе с вами мы строим мировую империю инвесторов, где будут царить инвестиционное равенство и мировое братство, трудовые доходы инвесторов будут расти и приумножаться," - говорит Костин на записи.

Рядом с Костиным на сцене стоит человек в широкополой шляпе из светлого материала, пиджаке и рубашке с узором, похожей на традиционную украинскую вышиванку. Предположительно, это Юрий Соловьев в образе Никиты Хрущева.

Банк ВТБ - второй по величине активов банк в России, государство владеет в нем долей в 60,9%. Андрей Костин занимает пост председателя правления ПАО ВТБ с 2002 года. Костин по ряду оценок - один из самых высокооплачиваемых госменеджеров в России.

"Помнить о трагедии репрессий"

Накануне, 30 октября, в России отмечали День памяти жертв политических репрессий. Уголовные преследования и казни советских граждан приобрели наиболее массовый размах именно в эпоху правления Иосифа Сталина.

Только за период с августа 1937-го по ноябрь 1938 года НКВД арестовал 1 548 366 человек, из которых 1 344 923 были осуждены, в том числе 681 692 расстреляны. Казнили в среднем по полторы тысячи человек в день.

Президент России Владимир Путин, открывая мемориал "Стена скорби" в центре Москвы 30 октября, говорил о недопустимости политических репрессий.

"Нам и нашим потомкам надо помнить о трагедии репрессий, о тех причинах, которые их породили, но это не значит призывать к сведению счетов, нельзя снова подталкивать общество к опасной черте противостояния. Сейчас важно для всех нас опираться на ценности доверия и стабильности," - сказал Путин.