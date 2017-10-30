Путин: последствия политических репрессий ощутимы до сих пор

Правообладатель иллюстрации Mikhail Dzhaparidze/tass Image caption Мемориал жертв политических репрессий открылся на пересечении Садового кольца и Проспекта Сахарова

Президент России Владимир Путин назвал политические репрессии в бывшем Советском Союзе ударом по народу, который в России "ощущается до сих пор". По словам Путина, "никаких оправданий этим преступлениям быть не может". Он призвал не допустить забвения жертв, но не "сводить счеты".

Владимир Путин выступил в понедельник на церемонии открытия памятника жертвам политических репрессий в центре Москвы, на пересечении проспекта Академика Сахарова с Садовым кольцом.

"Для всех нас, для будущих поколений, что очень важно, важно знать и помнить об этом трагическом периоде нашей истории, когда жестоким преследованиям подвергались целые сословия, целые народы: рабочие и крестьяне, инженеры и военачальники, священники, государственные служащие, ученые и деятели культуры", - цитирует агентство РИА Новости выступление Путина.

"Политические репрессии стали трагедией для всего нашего народа, для всего общества, жестоким ударом по нашему народу, по его корням, культуре, самосознанию, последствия мы ощущаем до сих пор", - сказал российский президент.

"Нам и нашим потомкам надо помнить о трагедии репрессий, о тех причинах, которые их породили, но это не значит призывать к сведению счетов, нельзя снова подталкивать общество к опасной черте противостояния. Сейчас важно для всех нас опираться на ценности доверия и стабильности," - заявил Путин.

При Сталине и после него

Политические репрессии в СССР начались в период после октябрьского переворота 1917 года, продолжились в 1920-х годах рядом дел о политических преступлениях и с разной интенсивностью массово продолжались вплоть до смерти Иосифа Сталина в 1953 году.

Несмотря на разоблачение Хрущевым культа личности Сталина и реабилитацию многих невинно осужденных, в последующие десятилетия в СССР репрессии продолжились. Советская власть жестоко подавила десятки массовых стихийных протестов, а кампании по преследованию диссидентов не прекращались вплоть до начала горбачевской перестройки.

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей. Политзаключенные объявили ее в знак протеста против политических репрессий в СССР.

Период 1937-1938 года, когда репрессии приобрели особенно массовый размах, называют "Большим террором".

Первые массовые расстрелы произошли на Левашовском полигоне под Ленинградом 2 августа 1937 года и на Бутовском полигоне в Подмосковье 8 августа. Только в двух этих местах были убиты соответственно 45 тысяч и 20 тысяч человек.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Dzhaparidze\tass Image caption Открытый в понедельник памятник жертвам репрессий (на фото) авторы назвали "Стеной скорби"

В общей сложности с августа 1937-го по ноябрь 1938 года НКВД арестовал 1 548 366 человек, из которых 1 344 923 были осуждены, в том числе 681 692 расстреляны. Казнили в среднем по полторы тысячи человек в день.

Для сравнения, число жертв якобинского террора во Франции составило около 40 тысяч человек, в период "столыпинской реакции" были расстреляны и повешены примерно 2 200 человек, с 1825-й по 1905 год в России вынесли 625 смертных приговоров, из которых привели в исполнение 191.

Что касается современной России, то власти заявляют, что в стране нет ни политических репрессий, ни политзаключенных. Однако в день открытия "Стены скорби" правозащитное общество "Мемориал" опубликовало обновленные списки людей, которых считает политическими заключенными. Правозащитники считают, что включенные в списки люди отбывают наказание или преследуются только из-за того, что реализовали свои права.

В списках "Мемориала" 117 фамилий. За прошедший год на свободу вышли 28 политзаключенных, говорят в "Мемориале", но за тот же период 45 человек пополнили списки политзаключенных, которые в "Мемориале" называют заведомо неполными.