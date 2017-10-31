Отстраненный от власти глава Каталонии уехал в Брюссель

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пока никто не знает, будет ли Карлес Пучдемон просить политического убежища в Бельгии

Отстраненный от должности властями Испании глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон уехал в Бельгию, заявил нанятый им бельгийский адвокат Поль Бекаерт.

Адвокат не уточнил, собирается ли Пучдемон просить политического убежища в Бельгии. По его словам, Пучдемон нанял его для возможной юридической защиты.

"Если ему понадобится юридическая защита, я буду представлять его", - сказал адвокат.

Прокуратура Испании угрожает выдвинуть против Пучдемона и его коллег обвинения в организации мятежа в связи с проведенным 1 октября референдумом о независимости Каталонии. Референдум не был признан ни Мадридом, ни Брюсселем.

Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию.

Сразу после этого испанский сенат ввел в автономии прямое правление из Мадрида, а следом правительство Испании объявило о роспуске каталонского парламента и назначило новые выборы на 21 декабря.

Премьер страны Мариано Рахой объявил о снятии с должности главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и пообещал добиться признания каталонской декларации независимости незаконной.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Представительство Каталонии в Брюсселе

Пятеро министров

Адвокат Поль Бекаерт более 30 лет занимался защитой членов баскской сепаратистской группировки ЭТА, оказавшихся в Бельгии. Правительство Испании требовало их экстрадиции.

"Видимо в связи с этим моим опытом, он [Пучдемон] обратился ко мне за помощью", - сказал он.

Вопрос о том, будет ли Пучдемон просить убежища, остается открытым. Госсекретарь Бельгии по миграционной политике Тео Франкен сказал, что такое развитие событий "нельзя назвать нереалистичным". Однако премьер-министр Бельгии Шарль Мишель позднее заявил, что этот вопрос "не входит в повестку дня".

Пресса Испании сообщает, что Пучдемон намерен встретиться в Брюсселе с представителями партии фламандских националистов "Новый фламандский альянс" (NVA), которая входит в правящую в Бельгии правительственную коалицию, однако в партии эту информацию не подтвердили.

По информации испанского агентства EFE, Пучдемон и пятеро министров каталонского правительства покинули автономию на автомобиле, доехав до Марселя на юго-востоке Франции (путь из Барселоны в Марсель занимает примерно пять часов), а оттуда самолетом отправились в Бельгию.

По данным агентства, вместе с Пучдемоном в Бельгию отправились бывший министр управления и институциональных отношений Каталонии Меритчель Боррас, бывший министр по вопросам здравоохранения Антони Комин, бывший министр внутренних дел каталонского правительства Жоаким Форн, бывший министр труда, социальных вопросов и семьи Долорс Басса, а также бывший министр по сельскому хозяйству Меритчель Серрет.

В понедельник генпрокурор Испании Хозе Мануэль Маса призвал выдвинуть против бывших руководителей Каталонии обвинения в организации мятежа и незаконного использования государственного бюджета.

Если Карлес Пучдемон будет признан виновным в организации мятежа, ему грозит 30-летний тюремный срок. Согласно законам Испании, призыв прокурора должен быть сначала рассмотрен судьей.

Мирный понедельник

Понедельник в Каталонии прошел мирно, несмотря на то, что некоторые чиновники пришли на работу, игнорируя приказ Мадрид покинуть свои посты.

Правообладатель иллюстрации Jeff J Mitchell/Getty Images Image caption Мадрид временно приостановил автономный статус Каталонии и ввел прямое правление

Министрам, явившимся на свои рабочие места, было предоставлено несколько часов для того, чтобы очистить помещение. В противном случае им грозили неопределенные "санкции" со стороны местной полиции.

Мадрид временно приостановил автономию Каталонии на основе 155 статьи конституции Испании. Это означает, что не менее 150 высокопоставленных чиновников провинции лишились своих постов.

Сам Карлес Пучдемон отказывается признавать действия Мадрида, заявляя, что лишь жители Каталонии могут сместить его со своего поста.

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис сказал, что Пучдемон сможет выдвинуть свою кандидатуру на выборах 21 декабря - при условии, что к этому моменту он не будет находиться под следствием.