Facebook: российскую политическую рекламу увидели 126 млн американцев

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Число пользователей социальной сети "Фейсбук", увидевших российскую политическую рекламу в ходе президентской гонки в США, составило около 126 млн человек. Такие данные, по информации СМИ, компания представит на слушаниях в сенате во вторник.

Как сообщает агентство Рейтер, ознакомившееся с показаниями главного юрисконсульта Facebook Колина Стретча, в компании выяснили, что с июня 2015 года по август 2017-го с аккаунтов, связанных с российским "Агентством интернет-исследований" (IRA), также известным как "фабрика троллей", было опубликовано 80 тысяч постов.

Как отмечают в Facebook, в большинстве из них затрагивались социальные и политические вопросы, вызывающие разногласия в США.

Эти посты, по данным компании, увидели около 29 млн человек. А в результате перепостов сообщений аудитория российской политической рекламы увеличилась до 126 млн человек, что составляет около 40% населения США, отмечает агентство Блумберг.

В общей сложности за месяц до выборов, в октябре 2016 года, в "Фейсбуке" были заблокированы 5,8 млн аккаунтов, распространявших такие сообщения. Кроме того, были удалены 170 аккаунтов в принадлежащей Facebook социальной сети "Инстаграм", где были опубликованы 120 тыс. сообщений.

По данным источника Рейтер, социальная сеть "Твиттер", представители которой также выступят во вторник в сенате, обнаружила почти 3 тыс. подобных аккаунтов.

В компании Google также считают, что через принадлежащий ей видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в интересах России.

В Google насчитали 18 созданных для этих целей каналов. В них были опубликованы более тысячи видеороликов общей длительностью 43 часа. С июня 2015 года по ноябрь 2016-го эти каналы получили 309 тыс. просмотров. Все они впоследствии были заблокированы.

В начале сентября этого года руководство Facebook заявило, что на протяжении почти двух лет фейковые учетные записи, связанные с Россией, покупали политическую рекламу в соцсети.

На примерно 3 тыс. объявлений с июня 2015 по май 2017 года, по данным Facebook, было потрачено около 100 тыс. долларов.

После того, как в адрес Facebook начала звучать критика с требованием большей прозрачности, компания объявила, что изменит алгоритм работы с платными постами, в том числе введет "дополнительную оценку и одобрение сотрудниками".

Еще в начале года спецслужбы США заявили, что Россия якобы помогала Дональду Трампу победить на президентских выборах, в том числе распространяя в соцсетях ложную информацию.

Сам Трамп неоднократно отвергал свои связи с Россией и называл расследование против его штаба "охотой на ведьм". В Кремле также отвергают факт вмешательства в американские выборы.

Расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы в США занимаются ФБР и комитет сената по разведке. С мая свое расследование ведет назначенный минюстом США спецпрокурор Роберт Мюллер.

Накануне бывшему руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его бывшему партнеру Рику Гейтсу были предъявлены обвинения по 12 статьям, в том числе заговор против интересов США.