Главный политконсультант Собчак покинул ее избирательный штаб

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Политтехнолог Алексей Ситников, участвовавший в избирательной кампании Бориса Ельцина в 1996 году, вместе со своей командой покинул предвыборный штаб Ксении Собчак. В разговоре с Русской службой Би-би-си Ситников объяснил свой уход "разными подходами к организации процесса".

О том, что Ситников покинул штаб Собчак, которая в середине октября объявила об участии в выборах президента России в 2018 году, сообщили издания "Коммерсант" и The Bell со ссылкой на свои источники.

Пресс-секретарь штаба Собчак Ксения Чудинова в разговоре с Би-би-си подтвердила эту информацию. Назвать причину ухода Ситникова она отказалась. На вопрос о том, будет ли она озвучена в будущем, Чудинова ответила: "Я думаю, что нет".

"Это нормально при формировании команды"

Сам Ситников в разговоре с Русской службой Би-би-си назвал уход своей команды нормальным процессом.

"Никакого конфликта у нас нет. Более того, все, кто собрались в штабе, мне очень комфортны", - заявил он. На вопрос о причинах ухода Ситников ответил так: "Разные подходы к организации процесса и целям деятельности".

Вместе с политтехнологом, который должен был стать главным политконсультантом кампании Собчак, ушли примерно три десятка человек. "Большая часть штаба вышла. В общей сложности нас должно было быть с учетом регионов около 30 человек", - пояснил он.

"Люди еще будут приходить и уходить. Это нормально при формировании команды, - заключил Ситников. - Это как если бы вы собрались в отпуск большой компанией, и при планировании выясняется, что кто-то не любит ездить на электричке, кто-то вегетарианец и не хочет есть мясо. Ну, вы же не обижаетесь - это нормальный честный диалог людей".

Как пишет The Bell со ссылкой на свои источники, уход команды известного политтехнолога был неожиданным, ни о каких разногласиях до вчерашнего дня речи не было.

"Сегодня утром штаб пустой, Ситников увел с собой почти две трети всех сотрудников штаба. Просто тихо ушли, и все", - рассказал, в свою очередь, собеседник "Коммерсанта".

По словам источника издания РБК, ​накануне, 30 октября, в штабе проходило обсуждение стратегия привлечения сторонников, во время которого "возникло несогласие", после чего команда Ситникова полном составе покинула заседание.

Кто такой Ситников

О том, что основатель группы "Имидж-контакт" Ситников станет главным политтехнологом штаба Собчак, стало известно 20 октября. Об этом Би-би-си рассказали несколько собеседников, знакомых с ходом формирования предвыборного штаба телеведущей.

При этом знакомый политтехнолога отмечал, что контракт с Собчак подписан не был.

Ситников - один из самых известных российских политтехнологов. Он работал в предвыборном штабе Бориса Ельцина в 1996 году и консультировал главу украинской партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. На прошлых региональных выборах Ситников работал с администрацией нынешнего президента России Владимира Путина.

На пресс-конференции 24 октября Собчак объявила, что Ситников будет координировать работу волонтеров ее штаба и заниматься сбором подписей.

О планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2018 году Собчак заявила 18 октября, назвав себя кандидатом "Против всех".

Собеседники Би-би-си, близкие к администрации президента, утверждали, что ее кандидатуру поддерживает Кремль, который таким образом хочет создать удобного конкурента Путину и повысить интерес к выборам.

Сама Собчак отрицала, что вела какие-то переговоры с администрацией президента, но подтвердила, что обсуждала свое выдвижение с Путиным.