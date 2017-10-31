В Москве арестован экс-глава управделами президента Украины

Правообладатель иллюстрации unian Image caption Игорь Бакай покинул Украину в 2004 году, вскоре после отъезда на него завели несколько уголовных дел

Бывший руководитель "Нафтогаза Украины" Игорь Бакай арестован в Москве по делу о мошенничестве, подтвердили в Таганском суде. Украинские СМИ сообщали, что он якобы задержан на основании заявлений от нескольких его кредиторов, включая российского миллиардера Алишера Усманова.

Арест Игоря Бакая подтвердила агентству РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Юлия Сузиннина. Бакай заключен под стражу до 12 ноября, сказала она.

О задержании Бакая ранее во вторник сообщили со ссылкой на свои источники украинские СМИ. По их информации, он был задержан вместе с помощником и бухгалтером, которых позже освободили из-под стражи.

По данным источников украинского новостного портала ТСН, несколько знакомых Бакая обвинили его в мошенничестве, причем одно из заявлений якобы поступило от российского олигарха Алишера Усманова.

Официального подтверждения этой информации нет. Пресс-секретарь Таганского суда подтвердила лишь сам факт возбуждения в отношении Бакая дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Неуловимый Бакай

Игорь Бакай - первый председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", он занимал этот пост с 1998 по 2000 год. Открытые источники называют Бакая одним из инициаторов создания "Нафтогаза".

В период с апреля 1997 по январь 2000 года Бакай также был внештатным советником президента страны Леонида Кучмы, а с 2000 по 2002 год занимал кресло народного депутата Украины в Верховной Раде третьего созыва.

С октября 2003 по декабрь 2004 года Бакай был руководителем Государственного управления делами при президенте Украины. После ухода Леонида Кучмы в отставку и избрания президентом Виктора Ющенко Бакай покинул Украину.

Вскоре украинская генпрокуратура завела против него несколько уголовных дел по коррупционным статьям. Дела были открыты в связи с отчуждением ведомством Бакая имущественных комплексов гостиницы "Днепр", гостиницы "Украина", и недвижимости национального комплекса "Экспоцентр Украины".

Бакая и его помощников обвиняли в незаконном использовании ведомственного авиатранспорта. Экс-чиновник свою причастность к преступлениям отрицал.

Украина объявила Игоря Бакая в международный розыск. В мае 2005 года украинское МВД заявило, что он в Москве встретился с министром транспорта Украины Евгением Червоненко, и потребовало от Москвы разъяснений.

В сентябре 2005 года исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Юрий Луценко на пресс-конференции заявил, что Игорю Бакаю указом президента России Владимира Путина за выдающийся вклад в науку и искусство присвоено российское гражданство. Позже это подтвердил посол России на Украине Виктор Черномырдин.

В апреле Виктор Ющенко заявил, что Украина намерена добиваться от России выдачи бывшего высокопоставленного чиновника, но Бакай выдан не был.

23 марта 2010 года все уголовные дела в отношении бывшего руководителя управделами президента при президенте были закрыты решением Печерского суда Киева. Международный розыск Бакая также был прекращен по постановлению суда. Прокуратура подала апелляцию на это решение, однако 14 апреля 2010 года Апелляционный суд Киева признал законность закрытия дел.