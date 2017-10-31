Наезд на людей на Манхэттене: 8 погибших, подозреваемый обезврежен

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В Нью-Йорке задержан подозреваемый после сообщений о стрельбе и наезде на людей. По меньшей мере восемь человек погибли, сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Бласио.

Мэр назвал случившееся трусливым актом террора.

По данным властей, злоумышленник проехал по велодорожке в Нижнем Манхэттене, сбивая людей, а затем врезался в школьный автобус.

По данным полиции Нью-Йорка, 11 человек получили "серьезные, но не угрожающие жизни травмы":

Пропустить Twitter пост , автор: @NYPDnews The truck drove south on the path striking multiple people. 8 people were killed, 11 have serious but non-life threatening injuries. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 31 октября 2017 г.

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Полиция сообщила, что мужчина за рулем имел при себе муляж огнестрельного оружия. Полицейские произвели несколько выстрелов, ранили его в живот и задержали его:

Пропустить Twitter пост 2, автор: @NYPDnews After colliding with the school bus the man exited holding two firearms. An officer assigned to the area fired, striking him in the stomach. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 31 октября 2017 г.

Позже в полиции уточнили, что один пистолет у нападавшего предназначался для пейнтбола, а вторый был пневматическим.

Департамент полиции описал злоумышленника как 29-летнего мужчину. Машину он взял напрокат.

Телекомпания Си-би-эс сообщила имя подозреваемого: Сайфулло Хабибуллаевич (как передали) Саипов.

По данным телекомпании NBC он приехал в США с 2010 года из Узбекистана, а в Нью-Йорк прибыл из Тампы, штат Флорида.

Также полиция рекомендовала избегать района улиц Уэст-стрит и Чамберс-стрит в фешенебельном районе Трайбека.

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Полицейский департамент Нью-Йорка сообщил в "Твиттере", что других подозреваемых на данный момент не разыскивают:

О случившемся доложено президенту США Дональду Трампу, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

Позже сам президент эмоционально откликнулся на инцидент в "Твиттере", назвав злоумышленника "больным и обезумевшим человеком". "НЕ В США!", добавил Трамп, переключившись на верхний регистр:

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 октября 2017 г.