Наезд на людей на Манхэттене: 8 погибших, подозреваемый обезврежен
В Нью-Йорке задержан подозреваемый после сообщений о стрельбе и наезде на людей. По меньшей мере восемь человек погибли, сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Бласио.
Мэр назвал случившееся трусливым актом террора.
По данным властей, злоумышленник проехал по велодорожке в Нижнем Манхэттене, сбивая людей, а затем врезался в школьный автобус.
По данным полиции Нью-Йорка, 11 человек получили "серьезные, но не угрожающие жизни травмы":
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Полиция сообщила, что мужчина за рулем имел при себе муляж огнестрельного оружия. Полицейские произвели несколько выстрелов, ранили его в живот и задержали его:
Позже в полиции уточнили, что один пистолет у нападавшего предназначался для пейнтбола, а вторый был пневматическим.
Департамент полиции описал злоумышленника как 29-летнего мужчину. Машину он взял напрокат.
Телекомпания Си-би-эс сообщила имя подозреваемого: Сайфулло Хабибуллаевич (как передали) Саипов.
По данным телекомпании NBC он приехал в США с 2010 года из Узбекистана, а в Нью-Йорк прибыл из Тампы, штат Флорида.
Также полиция рекомендовала избегать района улиц Уэст-стрит и Чамберс-стрит в фешенебельном районе Трайбека.
Полицейский департамент Нью-Йорка сообщил в "Твиттере", что других подозреваемых на данный момент не разыскивают:
О случившемся доложено президенту США Дональду Трампу, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.
Позже сам президент эмоционально откликнулся на инцидент в "Твиттере", назвав злоумышленника "больным и обезумевшим человеком". "НЕ В США!", добавил Трамп, переключившись на верхний регистр: