Facebook, Twitter и Google рассказали в сенате о российских троллях

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Слушания в сенате называются "Экстремистский контент и российская дезинформация в сети"

Адвокаты компаний Facebook, Twitter и Google дали показания представителям сенатского подкомитета по проблемам преступности и терроризма, расследующего российское вмешательство в американские президентские выборы в США в 2016 году.

Слушания продлятся два дня и называются "Экстремистский контент и российская дезинформация в сети".

Представители интернет-компаний отвечали на вопросы сенаторов о том, почему во время президентских выборов они не заметили или не отреагировали должным образом на организованную на российские деньги пропагандистскую кампанию.

Законодатели в США рассматривают возможность принять новые правила для американских соцсетей и крупнейших компаний в интернете. Среди рассматриваемых вариантов - приравнивание крупнейших соцсетей к СМИ.

По мнению сенаторов, изменения необходимы, чтобы защитить американцев от распространения в интернете и соцсетях пропаганды, дезинформации и подстрекательских сообщений.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил на слушаниях, что существующие правила не работают.

Днем ранее компания Facebook сообщила, что 126 миллионов американцев могли видеть контент, размещавшийся в "Фейсбуке" с 2015 года лицами, действовавшими из России и в интересах российского государства.

Компания Twitter сообщает, что ей удалось обнаружить не менее 36 тысяч российских ботов, распространявших 1,4 млн автоматических твитов, связанных с президентскими выборами в США, которые пользователи видели не менее 288 миллионов раз.

Google сообщил, что российские тролли разместили более тысячи политически ангажированных видеоклипов на YouTube, используя 18 разных каналов.

"Плохие парни не остановятся"

"Мы знаем, что плохие парни не остановятся, - заявил на слушаниях главный юрисконсульт Facebook Колин Стретч. - Нам придется продолжать учиться и совершенствовать свою работу, чтобы опережать их".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Слева направо: адвокаты Колин Стретч (Facebook ), Шон Эджетт (Twitter) и Ричард Салгадо (Google) дают показания в сенате США

Сенатор Эл Франкен спросил представителя Facebook, которому пришлось отдуваться больше других, почему платежи в российских рублях не вызвали подозрений у специалистов компании.

"Сейчас мы видим, что должны были взглянуть на это пристальнее и шире, - признал Колин Стретч. - Были сигналы, которые мы пропустили".

Facebook и другие подобные компании в последнее время заявляют, что значительно активизировали усилия в борьбе с ботами и спамом, а также пытаются лучше информировать пользователей о случаях, когда они получают политическую рекламу, а не новости.

Facebook, например, обещает, что к концу 2018 году вопросами безопасности в компании будут заниматься 20 тысяч человек, что в два раза больше, чем сейчас.

"Я признаю, что вы принимаете меры, но думаю, что этого недостаточно", - ответила на это сенатор Эми Клобушар, демократ из Миннесоты.

Она предлагает одобрить законопроект, согласно которому соцсети должны подчиняться тем же правилам, что и газеты, радио или телевидение.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Я думаю, что вы делаете хорошее дело, но ваша мощь меня иногда пугает", - сказал сенатор Джон Кеннеди

Интернет-компании заявляют, что готовы сотрудничать в разработке законопроекта, но не говорят, поддерживают ли они его.

Сенаторы пытались понять в ходе слушаний, как именно соцсети и интернет-компании обеспечивают баланс между свободой слова и правом на частную жизнь с одной стороны и борьбой с терроризмом и политической пропагандой из-за рубежа с другой.

"Я думаю, что вы делаете хорошее дело, но ваша мощь меня иногда пугает", - сказал сенатор-республиканец из Луизианы Джон Кеннеди.