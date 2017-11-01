В Крыму заподозрили диверсию после повреждения газопровода
За сутки в Крыму произошло две аварии на газопроводе. Власти полуострова не исключают диверсии.
"Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего. Рассматриваются все версии, включая диверсию", - написал в "Фейсбуке" глава аннексированного Россией полуострова Сергей Аксенов.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщал, что первая авария произошла накануне вечером на газораспределительной станции рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта.
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При осмотре места происшествия специалисты обнаружили внешнее повреждение линии газопровода.
Одновременно со снижением давлениям газа на данном участке прекратилась подача электроэнергии из-за падения опоры ЛЭП, отмечалось в сообщении комитета.
Правоохранительные органы прорабатывают все возможные версии случившегося, в том числе совершение диверсии, заявили в НАК.
В компании "Крымгазсети" подтвердили, что характер повреждений газопровода свидетельствует о механическом воздействии на трубу.
Вторая авария произошла утром в среду на участке газопровода в районе села Запрудное. Вероятно, это была диверсия, заявил РИА Новости глава компании "Крымгазсети" Сергей Тарасов.
Утром в среду из-за технических неполадок была приостановлена работа всех трех пунктов пропуска границе. Связано ли это с авариями на газопроводе, не уточнялось.
Сейчас работа всех пунктов пропуска на границе Крыма с Украиной восстановлена, сообщили позже в ФСБ: "Все три пункта пропуска на границе Крыма и Украины, которые ранее временно приостановили свою работу из-за технических неполадок, работают в обычном режиме".
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В августе 2017 года в Крыму был задержан гражданин Украины Геннадий Лимешко, который, как заявили в ФСБ, прибыл на полуостров, чтобы "привести в негодное для эксплуатации состояние" линии электропередач в Судаке, вызвать обвал горных пород на автомобильную трассу и поджечь лес.
При задержании у Лимешко, которого в ФСБ называли "агентом СБУ" (Службы безопасности Украины), обнаружили тротиловые шашки, гранату и ручную пилу, сообщала спецслужба.
По данным ФСБ, задержанный украинец ранее проходил службу в зоне антитеррористической операции в Донбассе в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ.
В Киеве тогда назвали новость о задержании "агента СБУ", якобы готовившего диверсии, "очередной провокацией".
Позднее представитель вооруженных сил Украины Юзеф Венскович заявил, что Лимешко действительно служил по контракту в одном из подразделений сухопутных войск и был уволен в мае 2017 года за систематические нарушения дисциплины.