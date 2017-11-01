Нападение в Нью-Йорке: что нам известно

  • 1 ноября 2017
Truck at scene of fatal attack in New York City on 31 October 2017 Правообладатель иллюстрации Reuters

Среди погибших во вторник при наезде пикапа на Манхэттене оказалось пятеро друзей из Аргентины.

В общей сложности при нападении погибло восемь человек, еще 11 получили травмы разной степени тяжести.

Полиция ранила и задержала водителя пикапа: по предварительным данным, это узбекский иммигрант, легально проживавший в США.

Президент Трамп после этого нападения отдал распоряжение министерству внутренней безопасности США "ужесточить отсев иммигрантов".

По некоторым данным, подозреваемый вышел из пикапа, на котором он совершил наезд, с криком "Аллаху Акбар". Власти утверждают, что это был самый кровопролитный теракт в городе с момента нападений 11 сентября 2001 года.

В грузовике, как сообщает американская пресса со ссылкой на источники в правоохранительных органах, была обнаружена записка с упоминанием ИГ (экстремистская группировка, запрещенная во многих странах, включая Россию).

Жертвы нападения, кто они?

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Image caption Водитель пикапа давил велосипедистов и пешеходов на протяжении нескольких кварталов

МИД Аргентины подтвердил гибель пяти своих граждан. В общей сложности в Нью-Йорк приехало 10 друзей, чтобы отметить 30-летие со дня выпуска их политехнического колледжа города Росарио. Как сообщила аргентинская пресса, среди погибших был владелец сталелитейной компании, известный бизнесмен Ариэль Эрлих, который и оплатил поездку всей группы.

В Росарио в связи с гибелью соотечественников был объявлен трехдневный траур. Президент Аргентины Маурисио Макри выразил в "Твиттере" глубокие соболезнования семьям погибших.

МИД Бельгии также подтвердил гибель в Нью-Йорке гражданина своей страны. О гражданстве и именах еще двух погибших пока не сообщается.

Как происходило нападение?

Из отчета комиссара полиции Нью-Йорка Джеймса O'Нила следует, что:

  • Вскоре после 15:00 по местному времени белый пикап, взятый напрокат в компании Home Depot, проезжая по Вест-Хаустон-стрит, начал давить велосипедистов и прохожих
  • Автомобиль проехал несколько кварталов, после чего врезался в школьный автобус, ранив двух детей и двух взрослых
  • Водитель вышел из пикапа, держа в руках два предмета, похожих на пистолеты, и сделал заявление, как сказано в отчете полиции, "соответствующее террористическому нападению"
  • Нападавший был ранен в область живота находившимся поблизости полицейским
  • На месте преступления был обнаружен пистолет для пейнтбола и пневматический пистолет

На пути следования пикапа осталось множество покореженных велосипедов. Нападение было совершено во время празднования Хэллоуина.

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Что известно о нападении в Нью-Йорке?

Очевидец по имени Юджин рассказал телеканалу Эй-би-си Channel 7, что он видел, как белый пикап на полной скорости мчится по велосипедной дорожке и сбивает людей. Он также сообщил, что слышал 9 или 10 выстрелов.

Другой свидетель происшествия по имени Фрэнк также рассказал, что видел человека, бегавшего по перекрестку, и слышал 5 или 6 выстрелов.

"Я видел, что у него что-то было в руках, но не мог разглядеть, что именно, - сказал Фрэнк. - Когда полицейские его подстрелили, все стали разбегаться, и тут началось небольшое сумасшествие, так что когда мне вновь удалось его разглядеть, этот парень уже был на земле".

Какой была реакция?

Президент Трамп немедленно откликнулся в "Твиттере":

  • "Похоже, что в Нью-Йорке очередное нападение, которое совершил больной на всю голову, отмороженный человек. Правоохранительные органы держат ситуацию под контролем. МЫ НЕ ДОПУСТИМ ЭТОГО В США!"
  • "Мы не должны позволить ИГ [группировке "Исламское государство"] вернуться или попасть в нашу страну после того, как мы победили их на Ближнем Востоке и везде. Довольно!"
  • "Мои мысли, соболезнования и молитвы обращены к жертвам террористического нападения в Нью-Йорке и их семьям. Господь Бог и ваша страна вместе с вами!"

Президент также сообщил, что он распорядился еще более ужесточить "жесткую программу отсеивания" иммигрантов, прибывающих в страну, но не стал вдаваться в подробности.

Впервые Трамп сообщил о своем намерении ввести "жесткое отсеивание" иммигрантов в ходе президентской кампании в августе прошлого года. Уже в качестве президента он ввел полный запрет на въезд в США из ряда стран, преимущественно мусульманских. В ближайшие недели Верховному суду еще предстоит одобрить этот запрет.

Тем временем правозащитная организация Американский союз защиты гражданских свобод заявила, что сам термин "жесткое отсеивание" по сути означает дискриминацию в отношении мусульман.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что инцидент на Манхэттене был "трусливым актом терроризма, направленным против невинных граждан".

"Мы знаем, что целью этой акции было сломить наш дух, - сказал мэр. - Но мы знаем также, что жители Нью-Йорка сильны, они выносливы, и наш дух никогда не будет сломлен актом насилия, призванным запугать нас".

Что известно о подозреваемом?

Правообладатель иллюстрации ST CHARLES COUNTY POLICE DEPT
Image caption Американские СМИ назвали подозреваемого: это Сайфулло Саипов, фото 2016 года

Полиция Нью-Йорка сообщила лишь возраст нападавшего - ему 29 лет.

Однако журналисты называют имя этого человека: Сайфулло Саипов, который предположительно проживал в Тампе, штат Флорида, и Патерсоне, штат Нью-Джерси.

Он приехал в США из Узбекистана в 2010 году и, судя по всему, проживал в стране на законных основаниях. В компании Uber подтвердили, что он работал у них.

Газета New York Times тем временем сообщает со ссылкой на трех государственных чиновников, что Саипов уже попадал в поле зрения федеральных властей в связи с расследованием, не имеющим отношения к нападению на Манхэттене.

Полицейские записи показывают, что в прошлом году Саипова арестовывали в Миссури в связи с дорожным штрафом.

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