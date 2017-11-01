Нападение в Нью-Йорке: что нам известно

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Среди погибших во вторник при наезде пикапа на Манхэттене оказалось пятеро друзей из Аргентины.

В общей сложности при нападении погибло восемь человек, еще 11 получили травмы разной степени тяжести.

Полиция ранила и задержала водителя пикапа: по предварительным данным, это узбекский иммигрант, легально проживавший в США.

Президент Трамп после этого нападения отдал распоряжение министерству внутренней безопасности США "ужесточить отсев иммигрантов".

По некоторым данным, подозреваемый вышел из пикапа, на котором он совершил наезд, с криком "Аллаху Акбар". Власти утверждают, что это был самый кровопролитный теракт в городе с момента нападений 11 сентября 2001 года.

В грузовике, как сообщает американская пресса со ссылкой на источники в правоохранительных органах, была обнаружена записка с упоминанием ИГ (экстремистская группировка, запрещенная во многих странах, включая Россию).

Жертвы нападения, кто они?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Водитель пикапа давил велосипедистов и пешеходов на протяжении нескольких кварталов

МИД Аргентины подтвердил гибель пяти своих граждан. В общей сложности в Нью-Йорк приехало 10 друзей, чтобы отметить 30-летие со дня выпуска их политехнического колледжа города Росарио. Как сообщила аргентинская пресса, среди погибших был владелец сталелитейной компании, известный бизнесмен Ариэль Эрлих, который и оплатил поездку всей группы.

В Росарио в связи с гибелью соотечественников был объявлен трехдневный траур. Президент Аргентины Маурисио Макри выразил в "Твиттере" глубокие соболезнования семьям погибших.

МИД Бельгии также подтвердил гибель в Нью-Йорке гражданина своей страны. О гражданстве и именах еще двух погибших пока не сообщается.

Как происходило нападение?

Из отчета комиссара полиции Нью-Йорка Джеймса O'Нила следует, что:

Вскоре после 15:00 по местному времени белый пикап, взятый напрокат в компании Home Depot, проезжая по Вест-Хаустон-стрит, начал давить велосипедистов и прохожих

Автомобиль проехал несколько кварталов, после чего врезался в школьный автобус, ранив двух детей и двух взрослых

Водитель вышел из пикапа, держа в руках два предмета, похожих на пистолеты, и сделал заявление, как сказано в отчете полиции, "соответствующее террористическому нападению"

Нападавший был ранен в область живота находившимся поблизости полицейским

На месте преступления был обнаружен пистолет для пейнтбола и пневматический пистолет

На пути следования пикапа осталось множество покореженных велосипедов. Нападение было совершено во время празднования Хэллоуина.

Media playback is unsupported on your device Что известно о нападении в Нью-Йорке?

Очевидец по имени Юджин рассказал телеканалу Эй-би-си Channel 7, что он видел, как белый пикап на полной скорости мчится по велосипедной дорожке и сбивает людей. Он также сообщил, что слышал 9 или 10 выстрелов.

Другой свидетель происшествия по имени Фрэнк также рассказал, что видел человека, бегавшего по перекрестку, и слышал 5 или 6 выстрелов.

"Я видел, что у него что-то было в руках, но не мог разглядеть, что именно, - сказал Фрэнк. - Когда полицейские его подстрелили, все стали разбегаться, и тут началось небольшое сумасшествие, так что когда мне вновь удалось его разглядеть, этот парень уже был на земле".

Какой была реакция?

Президент Трамп немедленно откликнулся в "Твиттере":

"Похоже, что в Нью-Йорке очередное нападение, которое совершил больной на всю голову, отмороженный человек. Правоохранительные органы держат ситуацию под контролем. МЫ НЕ ДОПУСТИМ ЭТОГО В США!"

"Мы не должны позволить ИГ [группировке "Исламское государство"] вернуться или попасть в нашу страну после того, как мы победили их на Ближнем Востоке и везде. Довольно!"

"Мои мысли, соболезнования и молитвы обращены к жертвам террористического нападения в Нью-Йорке и их семьям. Господь Бог и ваша страна вместе с вами!"

Президент также сообщил, что он распорядился еще более ужесточить "жесткую программу отсеивания" иммигрантов, прибывающих в страну, но не стал вдаваться в подробности.

Впервые Трамп сообщил о своем намерении ввести "жесткое отсеивание" иммигрантов в ходе президентской кампании в августе прошлого года. Уже в качестве президента он ввел полный запрет на въезд в США из ряда стран, преимущественно мусульманских. В ближайшие недели Верховному суду еще предстоит одобрить этот запрет.

Тем временем правозащитная организация Американский союз защиты гражданских свобод заявила, что сам термин "жесткое отсеивание" по сути означает дискриминацию в отношении мусульман.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что инцидент на Манхэттене был "трусливым актом терроризма, направленным против невинных граждан".

"Мы знаем, что целью этой акции было сломить наш дух, - сказал мэр. - Но мы знаем также, что жители Нью-Йорка сильны, они выносливы, и наш дух никогда не будет сломлен актом насилия, призванным запугать нас".

Что известно о подозреваемом?

Правообладатель иллюстрации ST CHARLES COUNTY POLICE DEPT Image caption Американские СМИ назвали подозреваемого: это Сайфулло Саипов, фото 2016 года

Полиция Нью-Йорка сообщила лишь возраст нападавшего - ему 29 лет.

Однако журналисты называют имя этого человека: Сайфулло Саипов, который предположительно проживал в Тампе, штат Флорида, и Патерсоне, штат Нью-Джерси.

Он приехал в США из Узбекистана в 2010 году и, судя по всему, проживал в стране на законных основаниях. В компании Uber подтвердили, что он работал у них.

Газета New York Times тем временем сообщает со ссылкой на трех государственных чиновников, что Саипов уже попадал в поле зрения федеральных властей в связи с расследованием, не имеющим отношения к нападению на Манхэттене.

Полицейские записи показывают, что в прошлом году Саипова арестовывали в Миссури в связи с дорожным штрафом.