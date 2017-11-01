Закон об анонимайзерах вступил в силу. Что о нем нужно знать?

Правообладатель иллюстрации Silas Stein/DPA/TASS Image caption Владельцев VPN-сервисов и "анонимайзеров" обязывают закрывать доступ к запрещенным сайтам

В России 1 ноября вступил в силу закон, обязывающий владельцев VPN-сервисов и так называемых анонимайзеров закрывать доступ к запрещенным сайтам.

В новом законе затрагиваются все известные инструменты обхода блокировок и достижения анонимности в интернете, в том числе расширения для браузеров и анонимный браузер Tor. Президент Владимир Путин подписал пакет поправок в июле 2017 года.

"В России есть 25-30 проксирующих и VPN-сервисов, популярных у населения. Среди них - cameleo.ru, 2ip.ru и другие. Они все выразили готовность исполнять закон", - сказал изданию РБК глава Роскомнадзора Александр Жаров.

При этом он признал, что есть еще сотни тысяч мелких VPN-сервисов, блокировать которые значительно сложнее. "Но закон ориентирован в первую очередь на наиболее популярные у граждан сервисы", - отметил Жаров.

Многие пользователи опасаются, что запрет ужесточит интернет-цензуру в России. Правозащитная организация Amnesty International после подписания закона заявила, что поправки стали "серьезным ударом по интернет-свободе" в России.

Как будет работать новый запрет?

Для исполнения поправок в России запускается федеральная государственная информационная система (ФГИС). По запросу полиции Роскомнадзор будет определять провайдеров, которые предоставляют доступ к VPN-сервисам и анонимайзерам.

От провайдеров потребуют подключиться к ФГИС и предоставить данные о владельце анонимайзера, который также будет должен подключиться к системе. После этого от владельца сервиса потребуют закрыть доступ к сайтам, внесенным в список запрещенных. Если владелец откажется - анонимайзер заблокируют.

В поправки включены также ограничения для поисковиков. Если сервисы будут показывать ссылки на сайты из реестра запрещенных, их будут штрафовать.

Готовы ли к новому закону владельцы анонимайзеров?

Роскомнадзор сообщил 31 октября, что регулятор завершает тестирование системы взаимодействия с владельцами анонимайзеров.

При подготовке к вступлению в силу запрета сотрудники Роскомнадзора встретились с участниками рынка и объяснили, как будут работать поправки. В тестировании, по информации регулятора, участвовали "Лаборатория Касперского", Opera Software AS, Mail.Ru и Яндекс.

Также участвовать в тестировании готовы Rambler, "Спутник", анонимайзеры 2ip.ru и 2ip.io, сообщало ведомство.

Удастся ли заблокировать Tor?

Полностью закрыть доступ к Tor у Роскомнадзора не получится. Этот браузер использует не только открытые сетевые адреса, но и закрытые, которые заблокировать почти невозможно. Их Tor выдает по запросу пользователя.

Заблокировать Tor пытается Белоруссия. По состоянию на декабрь 2016 года цензоры добавили в черный список около 6 тыс. из 7 тыс. публичных адресов Tor, действующих по всему миру.

Численность пользователей непубличных сетевых адресов в этой стране после начала блокировки выросла с 250 человек до 3 тысяч человек, сообщало "Европейское радио для Белоруссии". В то же время количество пользователей публичных адресов упало с 3 тысяч до 2,6 тысячи человек.

Какие могут быть побочные эффекты

Ассоциация европейского бизнеса в октябре предупредила, что под новый запрет могут попасть корпоративные VPN-сервисы, которые используются в производственных целях.

Запрет не распространяется на такие VPN-сервисы, но эксперты отмечают, что отличить корпоративную сеть от публичной невозможно.

Также неясно, как будет работать закон в случае с Google и Apple, в магазинах которых продают VPN-сервисы сторонних разработчиков. Руководитель проекта "Роскомсвобода" Артем Козлюк говорил ранее, что Роскомнадзор пытается договориться с Google и Apple, чтобы они удаляли такие сервисы из своих магазинов.

Что с Крымом

Запрет анонимайзеров неблагоприятно скажется на жителях Крыма и Севастополя, предупреждал гендиректор РОЦИТ Сергей Гребенников. На полуострове из-за санкций недоступны сервисы некоторых интернет-компаний.

Например, в Крыму не работают многие сервисы Google, Visa, MasterCard, PayPal. Жители полуострова получали к ним доступ через анонимайзеры и VPN.

"Половина жителей Крыма сейчас пользуется VPN-сервисами, потому что очень многие сайты им недоступны в связи с санкциями, и введение этого закона может на какое-то время оставить жителей Крыма без сервисов, которыми они привыкли пользоваться в ежедневном формате", - говорил Гребенников на заседании Госдумы в июне.

"Преступления совершаются не в интернете, а в офлайне, а интернет служит только способом. Необходимо преступников ловить в офлайне. Запреты, которые предлагается внести, приведут к тому, что разовьется Даркнет, то есть, мы продолжаем бороться с ветряными мельницами", - отмечал гендиректор РОЦИТ.

В нынешней редакции закона никаких исключений для граждан сделано не было, сказал Сергей Гребенников Русской службе Би-би-си. "Таким образом, единственный вариант для них - использовать корпоративный VPN или покупать и настраивать сервис самостоятельно", - добавил эксперт.

Русская служба Би-би-си направила в Роскомнадзор письмо с просьбой прокомментировать основные риски, связанные с работой закона в Крыму, и ожидает ответа.