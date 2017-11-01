"В поисках жертвы": новые обвинения в адрес Кевина Спейси

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Против американского актера Кевина Спейси выдвинуты новые обвинения в сексуальных домогательствах.

Американский кинорежиссер Тони Монтана утверждает, что Спейси приставал к нему в баре в Лос-Анджелесе в 2003 году. По словам Монтаны, после того как Спейси попытался схватить его за промежность, он в течение полугода страдал от посттравматического стрессового растройства.

Ранее известный актер Энтони Рапп заявил, что Кевин Спейси пытался совратить его в возрасте 14 лет. Спейси сказал, что не помнит этой встречи и что он в ужасе от прозвучавших обвинений.

В интервью сайту Radar Online Тони Монтана рассказал, что столкнулся со Спейси в баре "Коронет" в Лос-Анджелесе, когда ему было около 30 лет. По его словам, он был вынужден оттолкнуть руку Спейси и выйти из бара, однако, когда он пошел в туалет, актер последовал за ним.

Image caption Утверждается, что в бытность Спейси худруком театра "Олд Вик" он постоянно охотился на молодых актеров-мужчин

Инциденты с участием Спейси происходили, как утверждается, также и в Британии в период с 2004 по 2015 годы, когда он был художественным руководителем театра "Олд Вик" в Лондоне.

Правообладатель иллюстрации Roberto Cavazos Image caption Актер Роберто Кавазос заявляет, что в театральном мире сексуальные домогательства - это обычное дело

Мексиканский актер Роберто Кавазос, который играл в этом театре, утверждает, что Спейси регулярно "охотился" на молодых актеров-мужчин в театре. По его словам, казалось, что худрук постоянно рыскает по театру в поисках очередной жертвы.

"Похоже, что достаточно было просто быть мужчиной в возрасте до 30 лет, чтобы Спейси положил на тебя глаз и безо всякого стеснения мог позволить себе тебя потрогать", - написал он в "Фейсбуке".

По его словам, он дважды отбивался от неприятных для него заигрываний со стороны Спейси, которые граничили с приставаниями, но другие опасались так поступать.

"Есть немало актеров, у которых есть своя история отношений со Спейси", - говорит Кавазос.

Сейчас насчитывающий 200-летнюю историю "Олд Вик" открыл конфиденциальную горячую линию для приема жалоб на домогательства от всех, кто был когда-либо связан с театром.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кевин Спейси получил Оскара в 2000 году за исполнение главной роли в фильме "Красота по-американски"

"Помятый и слегка со странностями"

Кроме того, еще один британец заявил, что в 2010 году Спейси обнажался перед ним в гостинице, где тот работал в 19-летнем возрасте. В интервью газете Sun он рассказал, что актер обнажал перед ним свой половой орган со словами: "Гляди, какой здоровый", - и пытался заставить его прикоснуться к нему.

Бывший бармен по имени Дэниэл Бил утверждает, что после этого Спейси зазывал его к себе в номер, но он отверг приставания актера. По его словам, Спейси подарил ему свои часы стоимостью 5 тысяч фунтов тем же вечером, а через несколько недель позвонил с предложением о встрече.

"Наверное, это можно назвать совращением. Он в точности повторял свой персонаж в "Карточном домике" - такой помятый и слегка со странностями", - рассказал в интервью газете Бил.

Би-би-си также узнала об обвинениях в сексуальных домогательствах, с которыми выступил еще один житель Британии, не пожелавший раскрыть свое имя. По его словам, актер волочился за ним в середине 1980-х годов. Он познакомился со Спейси в актерском училище, когда ему было 17 лет, и тот пригласил его к себе в Нью-Йорк.

Этот человек, который просил называть его Джоном, рассказал в эфире Би-би-си, что заснул в доме Спейси на его софе, но проснулся от того, что актер лежал на нем в одном нижнем белье.

Джон, который до сих пор работает в сфере развлечений, говорит, что Спейси снова стал липнуть к нему и на вторую ночь, которую они проводили вместе. "Я разрыдался, потому что никак иначе не мог выразить обуревавших меня чувств. Я был напуган… Надо отдать ему должное, он отступился, и мы заснули".

Джон говорит, что ни он, ни Спейси ничего не пили в тот уик-энд. "Он вел себя либо крайне глупо, либо очень нагло, а, может быть, отчасти и то, и другое. Я чувствовал себя в лучшем случае крайне неуютно, а в худшем - психологически травмированным".

Джон ничего не сказал тогда ни родителям, ни правоохранительным органам, хотя впоследствии и делился этой историей с друзьями.

Би-би-си обратилась к представителям актера с просьбой прокомментировать прозвучавшие обвинения.

Тем временем работа над шестым сезоном телесериала "Карточный домик" приостановлена. Сезон должен был стать последним, но работа над ним велась до самого последнего момента.

Спейси также не получит специальной премии "Эмми", церемония вручения которой должна состояться в декабре. В заявлении Международной телевизионной академии говорится, что премия отзывается в свете недавних событий.