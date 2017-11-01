Трамп обещал избавиться от лотереи грин-карт

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Trump has previously called for the lottery system to be scrapped

Президент США Дональд Трамп призвал к отмене лотереи грин-карт, по которой, по предварительной информации, в 2010 году приехал на постоянное жительство в страну узбек Сайфулло Саипов, устроивший террористическое нападение на Манхэттене во вторник.

"Сегодня я начинаю процесс прекращения программы лотереи многообразия. Я попрошу конгресс немедленно инициировать работу с тем, чтобы избавиться от этой программы", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Ранее президент написал серию твитов, в которых высказался за замену программы грин-карт системой, основанной на оценке личных качеств потенциальных иммигрантов.

Американские власти пока официально не подтвердили, что 29-летний Сайфулло Саипов приехал в США именно по грин-карте.

Саипов находился за рулем арендованного автомобиля, который во вторник сбил несколько десятков человек на Нижнем Манхэттене, из которых восемь погибли. Представители властей нашли свидетельства того, что подозреваемый, который был ранен полицейскими и находится в больнице, увлекался экстремистскими идеями группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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Что такое лотерея грин-карт?

Программа лотереи грин-карт была основана в 1990 году. Каждый год около 50 тысяч иммигрантов получают с ее помощью право на постоянное жительство в США.

В разработке этой программы активную роль сыграл нынешний лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, тогда бывший конгрессменом. Она получила поддержку обеих партий в конгрессе и была утверждена президентом Бушем-старшим.

В своих утренних твитах в среду Трамп назвал программу детищем Шумера.

Но тот же Чак Шумер в 2013 году был в числе авторов законопроекта, который предлагал полную ликвидацию лотереи грин-карт.

Этот законопроект был принят сенатом, но натолкнулся на сопротивление республиканцев в палате представителей.

Правообладатель иллюстрации ST CHARLES COUNTY POLICE DEPT Image caption Эта фотография Сайфулло Саипова была сделана полицией в Миссури в 2016 году

Узбекистан и иммиграция в США

Жители бывших советских республик принимают участие в лотерее грин-карт с 1995 года. По данным Института Катона, расположенного в Вашингтоне, в 2010 году 69% иммигрантов из Узбекистана, въехавших в США, получили визы с помощью этой лотереи.

В 2017 году Узбекистан занял пятое место по количеству выигравших грин-карты после России, Ирана, Демократической Республики Конго и Эфиопии. Число узбекских победителей лотереи в 2017 году составило 4494.

Одно из условий участия в лотерее - наличие среднего образования или его эквивалента.

Сухроб Исмаилов, бывший юрист из Ташкента, а ныне независимый консультант в Нью-Йорке, объясняет: "Грин-карта высоко ценится среди жителей Узбекистана. В стремлении к американской мечте они делают всё возможное, чтобы получить въездную визу в США".

Но выигрыш в лотерее может обойтись очень дорого. Высокий уровень участия граждан Узбекистана в лотерее, особенно среди жителей Самарканда, объясняется преступной деятельностью посредников, которые заполняют тысячи электронных бланков от имени граждан Узбекистана, об этом не подозревающих.

Выигравшие в лотерею затем должны заплатить крупную сумму такому посреднику, чтобы не упустить шанса воспользоваться визой.

Как говорит Сухроб Исмаилов, жители Самарканда особенно активно ищут работу за границей и создают частные нелегальные агентства, которые предлагают свои услуги тем, кто желает участвовать в лотерее грин-карт.

В 2012 году Отто Уэстхассел, глава консульского отдела посольства США в Ташкенте, сообщил, что 60% получивших американские визы в результате лотереи граждан Узбекистана являются жителями Самарканда.

Узбекские граждане знают, что грин-карта дает им не только разрешение на работу, но и медицинскую страховку.

Сухроб Исмаилов рассказывает, что он постоянно получает обращения от жителей Узбекистана с вопросами о том, как получить грин-карту и выбраться из страны.

Также, по его словам, он лично знаком с узбекскими семьями, перебравшимися в Америку через соседние с ней страны, такие как Мексика. По его словам, среди этих людей многие были введены в заблуждение или преднамеренно обмануты.

Данные Института Катона по иммигрантам в США из Узбекистана