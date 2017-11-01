В Кемерове передумали отчислять студента, близкого к штабу Навального

Правообладатель иллюстрации Roman Pimenov\tass Image caption В Кемерове, как рассказывают активисты, продолжают изымать агитационные материалы за Навального

Студент Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) Александр Степанцов восстановлен в вузе - после того как история с его отчислением получила большой резонанс в соцсетях. Его девушка Ксения Пахомова, глава кемеровского штаба Алексея Навального, называла решение об отчислении политическим давлением на нее.

Мать Ксении Пахомовой, чье увольнение активистка тоже считает попыткой давления, остается безработной.

Информацию о восстановлении в вузе подтвердил сам Степанцов. "Да, действительно меня восстановили с формулировкой о том, что нарушены правила отчисления вуза. Дали 30 дней на то, чтобы я закрыл задолженность", - сказал он в беседе с Би-би-си.

В начале недели глава штаба Алексея Навального в Кемерове Ксения Пахомова заявила, что считает решение отчислить ее молодого человека из университета попыткой давления со стороны властей.

Еще одной попыткой надавить на нее Пахомова считает увольнение матери - две недели назад ее назначили директором, а во вторник, 31 октября, сняли с должности. "Ей раньше говорили, что ее уволят из-за меня", - говорит Ксения.

Отчисление с нарушением

Степанцова отчислили через месяц учебы на втором курсе магистратуры. Студента вызвали в деканат и сказали, что у него имеется задолженность за прошлый семестр: не отчитался об учебной практике. Обычно студенты отчитываются о ней устно, на собраниях. Последнее собрание Александр пропустил.

По его словам, декан дал ему неделю на то, чтобы сдать "хвост". Александр написал письменную работу и отдал преподавателю. Тот сказал, что возражений не имеет, но в зачетку отметку не поставил. В тот же день Александра отчислили. Уже после этого он узнал, что у многих его однокурсников оценка по практике тоже не стояла: раньше никто ее не требовал.

Степанцов отмечает, что с самим приказом об отчислении в вузе его не ознакомили в нарушение процедуры. В ходе отчисления, как признал вуз, было допущено несколько нарушений.

Правообладатель иллюстрации Vk.COM/KSENIA PACHOMOVA Image caption Ксения Пахомова работает в штабе Навального с весны

Несмотря на восстановление, Степанцов не собирается отзывать поданный им против администрации вуза судебный иск, говорит Пахомова.

"Мы будем требовать моральный ущерб с университета, там какая-то небольшая сумма, около 10 тысяч рублей. И я думаю, что мы хотим привлечь людей, которые ответственны за его отчисление", - говорит она.

Би-би-си не удалось оперативно получить комментарий представителя Кузбасского государственного технического университета.

Решение об увольнении матери Пахомовой Натальи остается неизменным. Как рассказала Би-би-си активистка, в среду прошла встреча коллектива школы с новым директором, на которой присутствовал представитель городской администрации. Как говорит Ксения Пахомова, на вопрос о том, связано ли увольнение ее матери с политикой, чиновник отвечать отказался.

На въезде в Кемерово

Алексей Навальный заявлял, что намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году. Власти считают, что судимость не позволяет ему это делать. Политик развернул штабы во многих городах России, их задача - собрать 300 тысяч подписей, необходимых для выдвижения в президенты.

В июле этого года июля полиция провела обыски и изъяла агитационные материалы в нескольких штабах Навального в регионах, включая кемеровский.

Политик планирует провести встречу со своими сторонниками в Кемерове 5 ноября.

Как рассказала Би-би-си Ксения Пахомова, в среду на въезде в Кемерово полицейские остановили их машину и изъяли большую часть тиража листовок с приглашением на акцию с участием Навального.

По ее словам, сначала активистам сказали, что их подозревают в незаконной предпринимательской деятельности, а затем заявили, что листовки нужно проверить на экстремизм.

Официальных комментариев от кемеровской полиции по поводу случившегося не поступало.