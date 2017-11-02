Google заблокировал СМИ из "фабрики медиа", приписываемой Пригожину

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Российское интернет-издание "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН), которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, заявило, что новостной агрегатор Google News прекратил выдачу его новостей в поиске, а также удалил полный архив ранее опубликованных сообщений.

"Федеральное агентство новостей сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания <...> в поисковом сервисе новостей Google News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америки", - говорится в заявлении.

В ФАН, которое позиционирует себя как "лидера по освещению конфликта" в Сирии, назвали случившееся "актом политической цензуры" и пообещали обратиться в суд и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Русская служба Би-би-си убедилась, что в настоящее время в Google News нет прямых ссылок на публикации РИА ФАН. Название издания упоминается только в сообщениях, процитированных другими средствами массовой информации.

Как заметили "Ведомости", в агрегаторе также не отображаются ссылки на другие СМИ, которые, как и РИА ФАН, упоминались в расследовании РБК о "фабрике медиа". Среди них такие ресурсы, как "Инфореактор", "Экономика сегодня", "Народные новости", "Политика сегодня", "Нью информ" и "Политэксперт".

В "Фабрику медиа", по данным РБК, входят 16 интернет-порталов, связанных общим адресом регистрации, руководителем или общим уникальным идентификатором сервисов Google. Аудитория этих порталов в феврале 2017 года составляла 36 млн человек, из которых 11 млн приходилось на РИА ФАН.

В расследовании РБК также отмечалось, что "фабрика медиа" может быть связана с "Агентством интернет-исследований" (IRA), также известным как "фабрика троллей".

Возможным инвестором обеих "фабрик" СМИ называли структуры бизнесмена Евгения Пригожина. В прессе его также называли "поваром Путина".

В числе его активов - комбинат по производству готового охлажденного питания "Конкорд", которая является одним из основных поставщиков питания для управделами президента России, а также "Магазин купцов Елисеевых" и Музей шоколада. В 2009 году предприниматель открыл ресторан в доме правительства России.

Издание "Фонтанка" ранее утверждало, что существует связь между Пригожиным и "ЧВК Вагнера". Эта частная военная компания, по данным СМИ, направляет наемников для участия в боевых действиях в Сирии.

"Фабрика троллей" в последнее время часто упоминается в связи с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы в США в 2016 году.

О "фабрике троллей" стало известно в 2015 году. Бывшая сотрудница агентства Людмила Савчук подала на организацию в суд, заявив, что работала в ней "троллем", то есть писала за деньги комментарии определенного содержания под постами в соцсетях.