“Почувствовали разницу?” Свидетели по делу Белых меняют показания

Правообладатель иллюстрации TASS/Geodakyan Artem Image caption На заседании в среду свидетели рассказали, что никаких данных о попытках Белых повлиять на выделение льгот тем или иным проектам в Кировской области у них нет

"Вы что это [показания на стадии следствия] придумали? Здесь целый роман описан! Или вы решили его оговорить?" - поинтересовалась на заседании в среду судья Татьяна Васюченко у бывшего пресс-секретаря экс-губернатора Кировской области Никиты Белых

Борис Веснин, который отвечал за связи Белых со СМИ и занимал должность зампреда правительства, стал вторым подряд свидетелем обвинения, фактически изменившим в зале суда свои показания в пользу Белых. Сторона защиты предполагает, что бывших чиновников Кировской области на заседание в Москву мог сопровождать представитель ФСБ.

Бывшего губернатора обвиняют в получении взятки в общей сложности на 600 тысяч евро. По версии следствия, это сумму он получал частями в течение последних нескольких лет от собственников двух кировских предприятий - НЛК и УК "Лесхоз". За эти деньги, как считает обвинение, Белых помогал заявкам предприятий попасть в список приоритетных инвестпроектов - это давало компаниям право на аренду лесных участков на льготных условия.

Белых все обвинения отвергает. Он признает лишь один эпизод передачи денег владельцем предприятий своему помощнику. При этом экс-губернатор настаивает, что эти средства предназначались для пожертвования в благотворительный фонд, из которого финансировались работы по благоустройству перед сентябрьскими выборами 2016 года.

Никакой личной заинтересованности в согласовании проектов НЛК и УК "Лесхоз", настаивает Белых, у него не было: решение о включении заявок предприятий в список приоритетных инвестпроектов принимал минпромторг. Правительство Кировской области коллегиально согласовывало отправку проектов Москву на основании отзывов профильных департаментов.

С допроса экс-главы одного из них и началось заседание 1 ноября.

Небольшая разница

Департаментом лесного хозяйства Кировской области Равиль Ахмадуллин руководил с 2010 по 2016 года. На суде он пояснил, что его ведомство было первой инстанцией, в которую поступали заявки НЛК и УК "Лесхоз". Департамент подбирал лесные участки, оценивал их качество, а затем "контролировал все, что происходит в лесу от заготовки древесины до изготовления скворечников".

Директором предприятий на тот момент был бывший первый вице-губернатор Кировской области и экс-член Совета Федерации Владимир Сысолятин. На первоначальном этапе он, по словам свидетеля, пытался исключить из списка предложенных неинтересные для него участки леса.

Между департаментом и Сысолятиным возникли разногласия по УК "Лесхоз", но они были решены в рабочем порядке, утверждает Ахмадуллин.

При этом по его словам, директор предприятий Сысолятин жаловался заместителю Белых и в прокуратуру на департамент лесного хозяйства, обвиняя его в затягивании оформления документов. На вопрос судьи о том, пытался ли Белых повлиять на утверждение проектов НЛК и УК "Лесхоз", Ахмадуллин ответил, что ему об этом ничего не известно и указаний на этот счет от бывшего губернатора он не получал.

После того как Ахмадуллин ответил на вопросы в зале суда, прокуроры попросили огласить его данные ими во время следствия показания, сославшись на существенные различия в ответах свидетеля.

"Из-за близких отношений с Белых, Сысолятин был допущен к процессу отбора участков", - говорится в материалах более раннего допроса Ахмадуллина. "В процессе работы мне стало понятно, что проект УК Лесхоз является мыльным пузырем", - рассказывал во время следствия экс-глава департамента лесного хозяйства.

Из этих показаний следует, что во время совещаний в правительстве профильные департаменты обсуждали допущенные нарушения и возможность исключения инвестпроекта предприятия из списка приоритетных, а значит и расторжения договоров аренды. Однако Белых дал поручение содействовать в согласовании изменений в проекте и "это решение Белых не соответствовало интересам Кировской области".

- Вы почувствовали разницу? -поинтересовалась прокурор у Ахмадуллина, после того как были оглашены его ранние показания.

- Ну, небольшую, - ответил свидетель.

По его словам, в зале суда он "предоставил более полную информацию со всех сторон" и добавил, что его выступление в суде достовернее зачитанных материалов.

Комментируя противоречия в собственных словах, Ахмадуллин подчеркнул, что о личных отношения между Белых и бывшим директором НЛК и "Лесхоза" Сысолятиным он ничего не знает: его предыдущие свидетельства основывались на том, что "Сысолятин приходил в департамент и бравировал - пойду к губернатору!"

Обычные траты здорового мужчины

Вслед за Равилем Ахмадуллиным на заседании 1 ноября допросили еще одного бывшего чиновника Кировской области. Борис Веснин был пресс-секретарем Белых, который также занимал должности главы департамента внутренней политики и зампредседателя в правительстве региона.

Прокуроров интересовала работа Фонда поддержки инициатив губернатора, который пополнялся за счет взносов самого Белых, а также кировского отделения военно-исторического общества и фонда сотрудничества и развития "Вятка". Благотворительные организации, как указывала сторона экс-губернатора, финансировали проекты по благоустройству перед сентябрьскими выборами в 2016 году. Взносы предпринимателей поступали в фонд "Вятка" и местное отделение РВИО.

Деньги Белых тратил частично на благотворительность, частично - на личные нужды, рассказал Веснин.

- Что вы можете пояснить о характере трат Никиты Юрьевича в период с 2013 по 2016 год?- задал Веснину вопрос представитель обвинения.

- Обычные траты здорового мужчины, - ответил Веснин.

Бывший пресс-секретарь пояснил, что Белых поддерживал семью в Перми, оплачивал обучение сына. Дорогих подарков, насколько свидетелю было известно, бывший губернатор никому не делал и никаким дорогостоящим хобби или не увлекался.

- Какие-то маленькие скульптуры толстяков были, - внезапно вспомнил Веснин.

- Это были бегемоты! - поправил Белых.

- Да, бегемоты. Но они не представляли ни материальной, ни художественной ценности, - согласился свидетель.

В данных во время следствия показаниях, которые вскоре после этого были оглашены в суде, Веснин сообщал, что Белых действительно оплачивал обучение сына за границей - "возможно за счет средств, заработанных им до вступления в должность". Помимо этого, по словам бывшего пресс-секретаря, Белых покупал дорогие сигары и вино, выбирал статусные отели за границей, а в 2015 году подарил бывшей супруге автомобиль и дорогое украшение.

Его расходы, утверждал во время следствия Веснин, явно превышали зарплату. При этом, по мнению свидетеля, Белых старался не афишировать свое благосостояние, "чтобы у общественности не возникало вопросов".

- Я думаю, то, что я говорил сегодня, точнее, - прокомментировал материалы допроса Веснин, - они [показания] записаны с моих слов, но там есть оценочные суждения и предположения.

Так, например, под дорогим вином он имел в виду вино стоимостью в 1500-2000 рублей, а в ответах на некоторые другие вопросы следователь его неправильно понял.

- Вы знаете, что у меня есть заболевания, от которых я продолжаю лечиться? - спросил Белых в ответ на оглашение показаний, в которых Веснин рассказывал о том, что экс-губернатор был здоров, участвовал в спортивных мероприятиях и окунался в прорубь.

- Да, знаю. Это [была] не точная формулировка, шел пятый час допроса, - пояснил тот.

В тот момент, когда бывший пресс-секретарь пытался объяснить противоречия в своих словах, Белых спросил:

- Вы сюда самостоятельно приехали или в сопровождении сотрудников ФСБ?

Несмотря на протесты прокуратуры, судья Васюченко оставила вопрос в силе.

- Самостоятельно, - тихо ответил Веснин.

Наставления свидетелям

Пока Пресненский суд допрашивал бывших чиновников кировского областного правительства, в анонимном телеграм-канале, посвященном процессу против Белых, появилась фотография, сделанная в холле суда.

На снимке изображен молодой мужчина, который представлен автором как сотрудник ФСБ. "Антон все утро прямо в суде даёт наставления и напоминания свидетелям обвинения", - говорится в сообщении. При этом автор утверждал, что повлиять на показания, данные в суде, этому Антону не удалось.

Впоследствии сообщение было удалено, его копия есть в распоряжении Русской службы Би-би-си.

Похожий на изображенного на снимке человека мужчина действительно присутствовал на заседании. На вопрос Русской службы Би-би-си, то ли он лицо, о котором говорится в сообщении, он ответил отрицательно.

"Никак нет", - со смехом сказал мужчина, когда корреспондент Русской службы Би-би-си поинтересовался, работает ли он в ФСБ.

Адвокат Белых Андрей Грохотов также не смог подтвердить достоверность опубликованных в телеграмм-канале сведений. По его словам, когда экс-губернатор спрашивал Веснина о том, сопровождали ли его на заседание суда сотрудники ФСБ, он исходил из "некой информации".

По его мнению, противоречия между данными раннего допроса свидетелей и их показаниями в суде подтверждают, что в отношении Белых была совершена провокация.

"И уже под эту провокацию подогнаны все остальные доказательства. В обвинительном уклоне производились допросы, производились наверняка с какими-то нарушениями, что и привело к тому, что люди приходят [в суд] и не очень согласны с тем, что было зафиксировано в протоколах", - заявил Русской службе Би-би-си адвокат Грохотов.

На встрече с Советом по правам человека в понедельник президент России Владимир Путин, комментируя дело Белых, сказал: "Это должен определить суд. Но согласитесь, странным является объяснение, согласно которому губернатор берет деньги у предпринимателя, и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах. Это как-то очень странно".