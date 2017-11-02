В пирамиде Хеопса обнаружили большое потайное помещение

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ученым предстоит понять, представляет ли находка научную ценность

Ученые продолжают разгадывать загадки египетских пирамид: на этот раз они обнаружили внутри крупнейшей и древнейшей пирамиды Хеопса ранее неизвестное помещение.

Помещение (на рисунке ниже - Большая пустота) длиной около 30 метров и высотой около двух находится в самом центре пирамиды. Его предназначение пока неясно, непонятно также, что находится внутри и есть ли там что-то ценное, поскольку доступа к помещению нет.

Найти его удалось благодаря технологии мюонной радиографии, которая позволяет сканировать породу и находить в ней пустые полости с помощью высокочувствительного радара, так называемых космических лучей.

Также с помощью радара ученым удалось обнаружить небольшое помещение у одной из сторон пирамиды.

В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature, принимала участие группа археологов и ученых из Египта, Франции, Канады и Японии. Чтобы обнаружить находку, понадобилось около двух лет.

С начала XIX века - это первая находка подобного масштаба.

Возраст пирамиды Хеопса (великой пирамиды Гизы) оценивается в 4,5 тысячи лет, она была построена между 2509 и 2483 годами до нашей эры.

Она является крупнейшим сооружением археологического комплекса пирамид Гизы, расположенного на западном берегу реки Нил под Каиром.

Рядом с пирамидой Хеопса расположены пирамиды Хефрена и Микерина. Все они носят имена фараонов древнего Египта.

Известно, что в пирамиде Хеопса есть три больших помещения и множество проходов, шахт и туннелей. Крупнейшее из помещений - Большая галерея - находится ровно посередине. Это узкая почти вертикальная шахта высотой около 8 метров и длиной в 47.

Обнаруженная учеными пустота находится прямо над этой галереей и имеет похожие размеры.

"Нам неизвестно, горизонтально расположена эта комната или наклонена, состоит ли она из одного помещения, или их несколько, - пояснил Мехди Тайоби из парижского института HIP - организации, которая занимается исследованием пирамид. - Но мы точно уверены, что она там есть. Это впечатляет, ведь ни одна теория этого не предполагала, насколько я знаю".

Правообладатель иллюстрации SCANPYRAMIDS Image caption Найденное пространство находится прямо над Большой галереей

Команда проекта ScanPyramids, который объединяет ученых, исследующих пирамиды в Гизе, с осторожностью относится к попыткам назвать находку "комнатой".

В пирамиде Хеопса есть специальные отсеки, которые были спроектированы для избежания обвала породы из-за большого давления сверху (общий вес пирамиды - около 4 млн тонн).

Над Комнатой царя, которая находится над Большой галереей, расположено пять таких пустот.

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Известный американский археолог Марк Леннер состоит в комиссии по оценке работы команды ScanPyramids. Он говорит, что мюонной радиографии можно доверять, но он пока не уверен, что находка значимая.

"Это может быть пространство, которое строители оставили для защиты очень узкой крыши большой галереи от веса пирамиды", - сказал он в эфире программы Би-би-си "Наука в действии".

"Это очень важно; это аномалия. Нам надо сконцентрироваться на этом, особенно в век, когда мы уже не можем взрывать стены пирамиды, как это делал [британский] египтолог Говард Вайс в начале 1800-х годов".

Правообладатель иллюстрации SCANPYRAMIDS Image caption Мюонные телескопы позволяют выявить пустоты в природных материалах

Один из лидеров команды Хани Хелал из Каирского университета считает, что полость слишком большая для одной лишь функции распределения давления, но признает, что эксперты еще будут спорить об этом.

"Мы пытаемся понять внутреннюю структуру пирамид и понять, как их строили, - сказал он журналистам. - Знаменитые египтологи, археологи и архитекторы - у них есть несколько гипотез. Мы даем им данные, а они скажут нам, возможно такое или нет".

Технология исследования пустот без проникновения развивалась в течение последних 50 лет для зондирования внутренней структуры различных природных компонентов - от вулканов до ледников. Она также использовалась для расследования аварии на атомной электростанции в Фукусиме.

Мюонная радиография использует потоки заряженных частиц, возникающих после столкновения космических лучей с молекулами газа в воздухе. Это столкновение образует разные новые частицы, включая мюоны.

Эти частицы двигаются со скоростью, близкой к скорости света. И их, в свою очередь, с разными скоростями поглощает поверхность планеты. По скорости этого поглощения можно определить пустоты в структуре материала.

Правообладатель иллюстрации SCANPYRAMIDS Image caption Пока точно известно, что помещение в пирамиде существует, и оно внушительное по размерам

Команда ScanPyramids использовала три вида мюонных телескопов, и все три показали одинаковые данные о положении и размерах пустоты.

Себастиан Прокурер из университета Парижа подчеркнул, что этим методом можно увидеть только большие пространства, и обычную пористость структуры пирамиды ученые во внимание не принимали.

"С помощью мюонов можно измерить интегральную плотность, - поясняет он. - Этот показатель оставался бы одинаковым, если там было бы много небольших пустот. Мы бы увидели усредненное значение. Но если видно избыток мюонов, значит, это пустота большего размера".

"Это не швейцарский сыр", - говорит он.

Сейчас обсуждается вопрос, как можно исследовать обнаруженное помещение.

Жан-Баптист Мюре из Французского национального иститута информатики и прикладной математики сообщил, что у них есть идея, как это сделать, но ее должны сначала одобрить египетские власти.

"Наша идея в том, чтобы просверлить совсем маленькую дырку. Мы хотим запустить туда робота, способного пройти в трехсантиметровое отверстие", - сказал он.